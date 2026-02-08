◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第2日 女子個人ノーマルヒル（2026年2月7日 プレダッツォ・ジャンプ競技場）

ミラノ・コルティナ冬季五輪のノルディックスキー・ジャンプの女子個人ノーマルヒル（ヒルサイズHS＝107メートル）が7日（日本時間8日）、プレダッツォ・ジャンプ競技場で行われ、丸山希（27＝北野建設）が銅メダルを獲得した。同種目のメダルは2018年の平昌五輪で高梨沙羅が銅メダルを獲得して以来、日本女子2人目の快挙となった。これが今大会で日本選手のメダル1号となった。

表彰式では笑顔で応援に手を振った。表彰台に上がると両手を挙げて喜びを表現した。「選手ひとりひとりが色々な道のりがあると思うんですけど、私はここまで来るのにすごく時間もかかりましたし、それでも今日こうして、このメダルを手にすることができて、自分の一つの夢をかなえることができて幸せです」と笑った。

1回目、49番目スタートの丸山は97メートル、135・7点で3位につけた。トップのストレム（ノルウェー）は136・9点でわずか1・2点差と小差。距離換算でわずか50センチ差だった。運命の2回目。丸山はK点を超える100メートルのジャンプでテレマークも決めた。合計261・8点でこの時点でトップに立ち、ガッツポーズ。待ち構えた高梨沙羅らと熱い抱擁をかわした。残る2人、1回目2位のプレブツ（スロベニア）、トップのストレムには抜かれたが、重圧をはねのけた。

【丸山 希（まるやま・のぞみ）アラカルト】

☆生年月日 1998年（平10）6月2日生まれ、長野県野沢温泉村出身の27歳。

☆サイズ 1メートル61。

☆経歴 小4で本格的に競技を始める。長野・飯山高、明大を経て北野建設に所属。

☆人事考課シート 25年4月に提出した所属先の人事考課シートに「総合240点、飛型点54点」を書き込んだ。大会後にこの目標を元に報告書を提出している。

☆座禅 4年前から取り入れており、約3カ月に1回ほどのペースでお寺に出向く。飛躍直前に気持ちが落ち着かないときは息を吐ききって集中する。

☆性格 負けず嫌いで飽き性。

☆趣味 ジャンプ以外の趣味がないため、作山憲斗コーチから見つけるよう言われる。今年初めて遠征にゲーム機を持参も、ハマらず売却予定。

☆野沢菜 郷土料理の好みは、漬かりすぎていない「あっさり系」