寒さで甘さが増す季節。旬の「ねぎ」をたっぷり味わう簡単レシピ4選

寒さが増してくると、食卓に並ぶ機会も増える「ねぎ」。火を入れると甘みがぐっと引き立ち、シンプルな料理でも満足感のある一品に仕上がります。薬味として脇役になりがちなねぎですが、旬の今こそ主役に。味わい尽くしたくなるアイデアレシピを集めました。

寒さが育てた甘さを味わう「ねぎ」が主役の冬レシピ

1. たっぷりがおいしい！ねぎ好き必見の「ねぎパスタ」

香ばしいにんにくと鷹の爪のピリ辛に、どっさり加えた旬のねぎ。

シンプルなペペロンチーノに、ねぎの甘みとシャキッとした食感をプラスしたアレンジパスタです。





火を入れると、とろりと甘くなる九条ねぎ。そのおいしさを主役にした、冬にうれしいグラタンです。



焼き目をつけた九条ねぎに、ホタテの旨みと山芋のほくっとした食感を合わせて、やさしい味わいのホワイトソースで包み込みます。ねぎの香りとチーズのコクが重なり、スプーンが止まらない一皿に。



少し特別な日の食卓や、寒い日のごちそうにおすすめです。

3. ご飯もお酒もすすむ！「厚揚げとねぎのすき焼き風炒め」

甘辛いすき焼き味に、こんがり焼いた旬の長ねぎ。シンプルな材料でさっと作れる、ご飯がすすむ一品です。



大きめに切った長ねぎは、両面を焼くことで甘みがぐっと引き立ちます。厚揚げと豚肉の旨みを吸ったねぎは、まさに主役級のおいしさ。お好みで温泉卵をのせたり、溶き卵にくぐらせても◎



忙しい日のメインおかずにも、あと一品欲しい日にも活躍します。

4. クリスピー食感がやみつき！「ねぎトルティーヤピザ」

市販のトルティーヤを使った、手軽で満足感のあるピザ風アレンジ。

旬の白ねぎとしらすをのせて焼くだけで、クリスピーな一枚が完成します。



マヨネーズ×にんにくのコクに、ねぎのシャキッとした食感と甘みがアクセント。

トースターでさっと焼けるので、忙しい日の軽食やおつまみにもぴったりです。

ねぎトルティーヤピザ｜Instagram（＠nana_co_okingram ）

主役はねぎ。冬ごはんを楽しもう

寒い季節に甘みを増す、旬のねぎ。

いつもの料理に少し多めに使うだけで、食卓がぐっと冬らしく、満足感のあるものになります。



特別な食材がなくても、ねぎが主役になるレシピがあれば、献立に迷う日も心強いもの。



おいしい季節は、ほんのひととき。ぜひ今だけの甘さを楽しみながら、ねぎをたっぷり味わってみてくださいね。