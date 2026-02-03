アメリカ人の半分が「マルクスの主張」を「合衆国憲法の条項」と答える…我々を結ぶ”イデオロギー”の「大きなウソ」

人種差別、経済格差、ジェンダーの不平等、不適切な発言への社会的制裁…。

世界ではいま、モラルに関する論争が過熱している。「遠い国のかわいそうな人たち」には限りなく優しいのに、ちょっと目立つ身近な他者は徹底的に叩き、モラルに反する著名人を厳しく罰する私たち。

この分断が進む世界で、私たちはどのように「正しさ」と向き合うべきか？

オランダ・ユトレヒト大学准教授であるハンノ・ザウアーが、歴史、進化生物学、統計学などのエビデンスを交えながら「善と悪」の本質をあぶりだす話題作『MORAL 善悪と道徳の人類史』（長谷川圭訳）が、日本でも刊行された。同書より、内容を一部抜粋・再編集してお届けする。

私たちを結ぶ嘘

政治的な問題となると、私たちは理性を用いて合理的な解決策を見いだそうとする同胞としてではなく、むしろイデオロギーのメンバーとなり、自らの愛するチームを熱烈に応援するフーリガンのようにふるまってしまう。

ガーナ系の血を引く英国人哲学者のクワメ・アンソニー・アッピアは、私たちの社会的アイデンティティを「私たちを結ぶ嘘」と呼ぶ。私たちは自分のことを、ドイツ人あるいは日本人、カトリック教徒あるいはヒンドゥー教徒、ヨーロッパ人あるいはアフリカ人、白人あるいは黒人あるいは褐色人、上層あるいは労働者層、異性愛者あるいはレズビアンやクィアなどと理解するが、それらアイデンティティがどれほど実在するように感じられても、結局のところはすべて社会が決めた枠組みに過ぎないのである。宇宙から見れば国境など存在しないし、DNAに「金持ちの家系」や「成金」が刻み込まれているわけでもない。

私たちの政治的な関心は、どのイデオロギーの立場を受け入れるかで決まるように見える。だが、そうではない。実際はその逆で、自分がどの政治的アイデンティティに属すると感じるかで、受け入れる立場が決まる。社会における存在のしかたが、イデオロギー意識を左右する。

アメリカ合衆国では、民主党はこれまで何十年にもわたって、社会のセーフティネットの拡充や、社会的正義と社会経済的な平等を促進する目的のさまざまな政策への資金投入を呼びかけてきた。共和党は福祉国家実現に向けての動きには懐疑的なスタンスをとり、その代わりに財政赤字の削減を求め、個人の自由と責任の重要性を強調し、善意から行われるものの、やり方が間違っている再分配政策が引き起こすインセンティブ構造の欠陥を警告してきた。しかし、自称民主党支持者に極めて倹約的な政策を提示して、民主党が提案したものだと説明すると、彼らはその提案に苦もなく賛同するのである。逆に共和党支持者に共和党にしては太っ腹な政策を見せ、党の綱領に反するその提案が共和党から出てきたものだと言って聞かせると、彼らも同じように賛同する。また、政治候補者の道徳的資質の評価も、アイデンティティによって強い影響を受ける。ある行為に対して、それが自陣のメンバーが行った場合はただの無害なミスとみなされるのに、敵陣の誰かの場合は、容認できない道徳違反と評価される。私たちの政治的信念に関して言うと、ほとんどの場合で「政策よりも政党」のパターンが確認される。

政治学者は、ほとんどの人は「イデオロギー的にナイーブだ」と言う。政治的見解を理解したり、表明したりするのは難しい。政治原則に関する議論をする能力をもたず、「自由主義」や「社会主義」などといった抽象概念の区別が付かず、税率から学校政策、医療制度にいたるまで、政治アジェンダにのぼるほぼすべての具体的なテーマに対して、たとえそれらが自分と深く関係していても、意見を形成できない。毎日の仕事に気をとられ、買い物を済ませ、子供の宿題を手伝うのに忙しすぎて、各種政党のイデオロギーについて真剣かつ深く検討する余裕がない。どの政党に属すると感じるかは、ほぼ完全に社会的アイデンティティの問題なのである。

実はマルクス思想

「各人が自分の能力に応じて働き、必要に応じて受け取る」という言葉について尋ねられると、米国人の半分が、この文はアメリカ合衆国の憲法に書かれていると答えるが、実際には、この文章はカール・マルクスの『ゴータ綱領批判』に由来する。

政治の問題は複雑だ。単純なテーマに対してでさえ、きちんと情報を得たうえで立場を決めようとすると、一つの学術分野に生涯を捧げてきた学者たちよりも多くの専門知識が必要になる。ヨーロッパの金融政策のマクロ経済的側面を、農業に対する補助金の必要性を、社会的に不利な立場に置かれた家族に対する教育政策の現状を、各種医療保険制度の利点と欠点を、公正な住宅政策の要求を、ドイツとイスラエルとパレスチナの外交関係を、ドイツ連邦軍に最適な予算額を、美術館や劇場や公園の必要性を、これらすべてを、ある程度でも的確に評価できる個人が、はたして存在するだろうか？私たちが-私たち“全員”が-こうした複雑な問題に対して政治的な意見を形成する際に示す軽薄さと、それを表明する自信と、ほかの意見をもつ人々を頭の固い人でなしとみなす態度は、驚きに値する。

政治参加は集団行動に典型的な問題であり、個人にとって合理的な行動が集団にとっては災いを招くという意味で、囚人のジレンマに等しい。投票、デモ活動、ツイートなどを通じて、私たちは政治的に活動しているという心地よい感覚が得られるうえ、政治グループへの忠誠を示し、そこでのステータスを得ることができる。しかも、私“一人”の非合理的な行動や無知が何らかの代償を伴うことはほぼありえない。なぜなら、私の投票で何かが変わることなどないからだ。これが“すべての”人に当てはまるので、私たちは集団として、社会にとって有害なほどに政治的非合理性を発揮してしまう。オーストリアの経済学者であるヨーゼフ・シュンペーターは80年前にすでにこの現象を指摘していた。「こうして典型的な国民は、政治の領域に足を踏み入れるやいなや、知的能力を低いレベルに下げてしまう。自分の関心の範囲内なら自ら幼稚だと理解するであろうやり方で、主張や分析を行う。原始人になってしまう」。

