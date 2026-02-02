高市総理は、「円安で外為特会の運用がホクホクだ」と発言したことについて1日、自身のXを更新し、「円高と円安のどちらが良くてどちらが悪いということではなく、『為替変動にも強い経済構造を作りたい』との趣旨で申し上げた」と説明しました。

高市総理

「今、円安だから悪いって言われるけれども、輸出産業にとっては大チャンス。円安でもっと助かってるのが、外為特会っていうのがあるんですが、これの運用、今、ホクホク状態です。だから、円高がいいのか、円安がいいのかわからない。これは総理が口にすべきことじゃないけれども、為替が変動しても強い。日本の経済構造を（省略：衆院選候補者名）と一緒に私は作りたい」

高市総理は1月31日に衆議院選挙の応援で演説した際、このように訴えたことについて、野党などからは「円安は輸入物価を押し上げる。国民にとっては苦しいことだ」などと、反発の声が上がっています。

こうした中、高市総理は1日、自身のXを更新し、「私は、円高と円安のどちらが良くてどちらが悪いということはなく、『為替変動にも強い経済構造を作りたい』との趣旨で申し上げました。つまり、日本の『供給力』を強くするための国内投資の必要性を述べました」などと説明しました。

また、高市総理は、英文でも同様の文章をXに投稿しました。



▼1月31日 高市総理の演説

国内投資がとことん低い。だから、よその国は今もう何してるかって言ったら、海外に投資してるんじゃなくて、自分の国内に投資をする。自分の国内で工場を作る。自分の国内で研究開発拠点を作る。だから、自分の国内で投資をしてるんです。ここは日本は弱かった。ガラッと変えようとしてます、高市内閣で。だって為替変動にも強い経済構造を作れるじゃないですか。国内で作るんだから。為替が高くなった。それが良いのか悪いのか、円高が良いのか、円安が良いのか、どっちが良いのか、皆わかんないですよね。昔、民主党政権の時、確かドル70円台の超円高。日本で物を作っても輸出しても売れないから、円高だったら輸出しても競争力ないですよね。日本の企業は海外にどんどん出ていっちゃった。それで、失業率もすごい高かった。そっちがいいのか。今、円安だから悪いって言われるけれども、輸出産業にとっては大チャンス。食べ物を売るにも、自動車産業も、アメリカの関税があったけれども、円安がバッファーになった。ものすごくこれは助かりました。円安でもっと助かってるのが、外為特会っていうのがあるんですが、これの運用、今、ホクホク状態です。

だから、円高がいいのか、円安がいいのかはわからない。これは総理が口にすべきことじゃないけれども、為替が変動しても強い。日本の経済構造を（省略：衆院選候補者名）と一緒に私は作りたい。だから、国内投資をもっと増やしたい、そう思ってます。



▼2月1日 高市総理のXでの投稿

昨日の個人演説会での私の為替に関する発言について、一部報道機関で誤解があるようです。

私は、円高と円安のどちらが良くてどちらが悪いということはなく、「為替変動にも強い経済構造を作りたい」との趣旨で申し上げました。

つまり、日本の「供給力」を強くするための国内投資の必要性を述べました。

まず、為替を含めた金融市場の動向については、政府として常にその動向を注視しておりますが、個人演説会でも申し上げた通り、総理としては、具体的にコメントはしないようにしております。

その上で、かつては急激な円高で国内産業が空洞化し、大きな問題となりました。

足元の円安ではエネルギーや食品など物価高が課題であり、そうした課題に政府として対応すべきなのは当然のことです。

このため、今回、具体的な物価高対策を実施し、早期執行に努めています。

円安が経済に与える影響については、一般論として、

・輸入物価の上昇を通じて、国民生活・事業活動の負担を増加させるといったマイナス面がある一方、

・国内投資が進み、国内で生産した製品が海外に輸出しやすくなることを通じ、企業の売上げが改善し、外為特会の外債の運用等、利子・配当などの海外からの収入も改善するといったプラス面もありますので、その旨を申し上げました。

私としては、あくまで「為替変動にも強い経済構造を作りたい」との趣旨を申し上げたのであり、一部報道にあるように「円安メリットを強調」した訳ではありません。私の真意をご理解いただけますと幸いです。