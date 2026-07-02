何らかの事情で育てられない赤ちゃんを匿名で受け入れる「赤ちゃんポスト」を設置している都内の病院が、取り組みを始めてから1年間で20人が預けられたと明らかにしました。東京・墨田区の賛育会病院は、去年3月、全国の医療機関で2例目となる「赤ちゃんポスト」を設置しました。この1年間で預けられた赤ちゃんは20人で、母親の多くが10代から20代、医師などの立ち会いがないまま自宅で出産したケースが多かったということです。社