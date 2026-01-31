関メディ・井戸総監督が解説…変化への球応力を高める「バックサイドティー」

通常のティーやフリー打撃では強い打球を飛ばせるのに、試合になると打てない。特に変化球に対応できず、体勢を崩されてしまう――。そんな悩みを抱える選手に、中学硬式野球の強豪「関メディベースボール学院」の井戸伸年総監督は、実戦感覚を養う方法として「バックサイドティー」を推奨している。

この練習では、パートナーは打者の背中側（右打者なら三塁方向）から肩口を通してアウトコースに向けてトスする。打者は背中側から来るボールに反応して打ち返す。

第一のポイントは「目の使い方」だ。ボールの外側を叩いてしまうと、バットが被って引っかけたゴロになりやすい。これを防ぐためにボールの内側を「膝を使いながら拾っていく」意識を持つ。ボールの内側を叩く感覚を養うことでスイングはインサイドアウト軌道になり、逆方向へ伸びる打球を飛ばすことが可能になる。

このドリル最大の効用は「変化球への対応力」が高まること。手前から来るボールに飛びつくのではなく、背中側からトスされたボールを呼び込んで、右打者なら「左サイド（前側）で拾う」。体を前に突っ込ませるのではなく、体の左サイドをコンパクトに締める動作が求められる。

ここで重要なのが、下半身に生まれる「ズレ」だ。左サイドの壁を崩さずに外角への変化球を捉えようとした場合、バットが届かない可能性がある。その際に必要なのが「右足（軸足）が後ろにズレる」動きだ。井戸総監督は「そのズレで時間を埋められる」と重要性を説く。

軸足がわずかにズレることで、体が開かずに我慢する時間が生まれ、変化球や緩急に対応するための「間（時間差）」ができる。逆に巻き込むようにスイングするとアウトサイドイン軌道になり、変化球への対応は困難になる。

プロ野球選手も取り入れる「バックサイドティー」は単にバットを振るだけでなく、実戦で生きる「ボールの見方」と「下半身の粘り」を同時に習得できる。基本の構えとスイングを固めた上でこのドリルを取り入れれば、実戦での打率は確実に上がっていくはずだ。（First-Pitch編集部）