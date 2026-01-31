今しか入手できない”幻のチョコレート”も！バレンタインに食べたい「偏愛スイーツ」

2026年のバレンタイン。皆さんは何を購入するかもう決めていますか？

今回、FRaU web 編集部員に、「バレンタインにおすすめの偏愛スイーツ」を聞いてみました！

バレンタインシーズンの今しか入手できない“幻のチョコレート”や、個人店のスイーツ、友人に配ったりするのにもオススメな比較的手に取りやすい価格のものまで、様々なスイーツをまとめてみたので、ぜひ参考にしてみてください。

イヴァン・ヴァレンティン「イヴァン 2026年限定 トリュフ 4個入」

以前食べて衝撃を受けて以来、その美味しさが忘れられずにいた「イヴァン・ヴァレンティン」。店舗を持たず一般販売もしていないため、バレンタインの時期しか食べることの出来ない超貴重なチョコレートトリュフは、なんとあのジョディ・フォスターも「死ぬほど好き」と言うほど、多くのセレブを虜にしているのだそう。

そんなイヴァン・ヴァレンティンから2026年の新作スイーツとして登場したのが「イヴァン 2026年限定 トリュフ 4個入」。「STRAWBERRY DARK」と「SESAMI ORANGE PRALINE」という2種類のトリュフをそれぞれ2つずつ楽しめます。

「STRAWBERRY DARK」は、まるで森で摘みたての苺を思わせる、華やかな果実感。爽やかな酸味が絶妙で、甘みはもちろんあるけど嫌な甘みが残らず、最後まで苺の余韻が楽しめる味。

「SESAMI ORANGE PRALINE」は、一口食べた瞬間にオレンジを感じたかと思えば、その後にゴマの風味が！ オレンジとゴマという組み合わせが斬新！ そして意外にも合うのだと知って感動！ これまでにない初めて体験した味わいで、まさに唯一無二！ バレンタインシーズンの今しか入手できない“幻のチョコレート”、ぜひ食べてみてほしい！

イヴァン・ヴァレンティン

「イヴァン 2026年限定 トリュフ 4個入」

3,043円（税込）

http://www.yvan.jp

Once Upon A Time（ワンス・アポン・ア・タイム）「What The Fudge cheese」

本国シンガポールで2022年にブラウニーを限定販売したところ、わずか3分で売り切れとなり、口コミが評判を呼んだという「Once Upon A Time」。日本でも2024年に初上陸を果たした直後、看板商品であるブラウニー「What The Fudge （ホワット・ザ・ファッジ）が全店舗で午前中のうちに完売したことで注目を集めました。

そんなOnce Upon A Timeから2026年の新作スイーツとして登場したのが「What The Fudge cheese（ホワット・ザ・ファッジ・チーズ）」。

なんと構想から2年！ わずか3分で売り切れたという逸話をもつ話題のブラウニーに、チーズを組み合わせてつくられたスイーツで、「チョコとチーズ？ この2つが一緒になると一体どんな味になるの？」と思ったのですが、食べてみるとこれまた驚き！ めちゃくちゃ合うんです！ 濃厚なブラウニーの甘さにチーズの塩気が絶妙にマッチして最高に美味しい！ しっとりしているのにも関わらず、後味も重たくなくペロリと食べれてしまう……。

通常は完全予約制での販売ですが、SNSでも「次はいつ一般販売しますか？」と熱望する声が多いという知る人ぞ知るスイーツブランド。まだ味わったことがないという人もぜひ手に取ってみてほしい！

Once Upon A Time

What The Fudge cheese

4,997円（税込）

https://www.onceuponatime-jp.com

ショコラティエ・エリカ「ソラネル」

大人の味覚、本格的なチョコレートの専門店として、1982年より東京・白金台にお店を構えるショコラティエ・エリカ。こちらのお店の自慢は「8種類のトリュフ」。ガナッシュやブランデー、コニャック、ラムなどのお酒をアレンジした、まさに大人の味！

特に感動したのは、コニャックのガナッシュをチョコレートと粉糖で包んだという「ラネージュ」。口に含んだ瞬間にふわぁ〜とコニャックの香りが広がるのですが、ガツン！とお酒であることを主張してくるような嫌な香りの広がり方ではなく、品良く漂うように……。上質で繊細な風味に本当にうっとりします。このほかのトリュフもどれも香りが豊かで味わい深いので、お酒好きな人はぜひ食べてみてください。

また、葉っぱ型のミントチョコにも感動！

実はもともとあまりミントチョコが好きじゃなかったのですが、1つ食べてみたら「美味しい！」と感じた自分にも驚きました！ バレンタインに限らず、大切な人へのギフトや手土産にもぜひ！

ショコラティエ・エリカ

ソラネル

3,751円（税込）

https://www.erica.co.jp

五感-GOKAN-「樹々」

以前知り合いにプレゼントとしていただいて、食べた時に衝撃を受けた一品。

こだわりぬいたチョコレートを絶妙なバランスでブレンドし、新鮮なバターと生クリームを加えて練り上げたチョコクリームを棒状に絞り、ミルクチョコレートでコーティング、ココアを添えて仕上げられたこちらのスイーツ。

口に入れた瞬間、ホロッととろけて一瞬でなくなってしまった！

その食感とあまりのおいしさに食べる手が止まらず、「少しずつ食べよう……」と思っていたはずなのに気づけばあっという間に食べ終わってしまい「もう無くなっちゃった……!?」と自分で自分に驚愕（笑）。

「1年中食べたい！」と願うくらいあの美味しさが忘れられず、自分でも自分へのご褒美用と友人へのプレゼント用にと再購入しなおしたほど！ ギフトとして贈った相手にもとても喜んでもらえました。個人的に、絶対に外さないバレンタインスイーツだと思っています。

五感-GOKAN-

樹々 7本入

1,188円（税込）

https://shop.patisserie-gokan.co.jp

GENDY 南青山店ザ・プレミアムビターキャラメルバー

大切な人へのギフトとして何がいいかな、と探していた時に出合ったのが、GENDY 南青山店の「ザ・プレミアムビターキャラメルバー」。

厳選吟味した素材をオリジナルレシピで1本ずつハンドメイドしているため、1日限定50ダースのみ販売しているこちらのスイーツは、シナモンの香るビスケット生地に深く深くローストした苦めのキャラメルがうっとりするほど相性抜群で、ウィスキーや深煎りのコーヒー、エスプレッソとぜひ一緒に味わって欲しい1品。

またキャラメルバーを包むパッケージはなんと木箱でできており、その側面にはリミテッドナンバーの刻印も！ 包装もシガーのような見た目から、一目で特別で上質なものであることが伝わります。

大切な人へのバレンタインギフトに限らず、上司の昇進祝い、お得意先への手土産、珈琲やウィスキー好きな方への贈り物としてもうってつけです。

事前予約優先で、ご予約枠の空きがある場合のみ店頭での販売となっているため、お早めにチェックしておくことをオススメします。

GENDY 南青山店

ザ・プレミアムビターキャラメルバー

12本入 8,640円（税込）

https://sucreyshopping.jp/gendy

銀のぶどう「炎のチョコレート ショコラ・ア・ラ・フラム」

炎でとろとろに焼き蒸してつくられたことから「炎のチョコレート」と命名されているこちらのスイーツ、なんと累計900万個超え！

「ふわとろ！」「気づいたら消えてる…」といった口コミを聞いて、「本当に〜？」と思って食べたのですが、スプーンで空気を含ませるようにすくって口に入れた瞬間、濃厚な味わいにもかかわらず、ふわっと感があり、その後とろっ！っとした食感に。まさに“極上のくちどけ”を感じられるスイーツ。

仕事や家事などでクタクタな時に食べると本当に沁みます……（笑）。個人的にはコーヒーと一緒に味わうのがオススメです！

銀のぶどう

炎のチョコレート ショコラ・ア・ラ・フラム

3個入

1,069円（税込）

https://www.paqtomog.com/shop/g/g1698/

TOKYO TULIP ROSE「チューリップローズ ショコラ・フルコース」

ショコラなのに天然のローズの香り。そんな不思議な体験をくれるエクアドル産カカオを、個性豊かな「3種の魅力の生食感ショコラバタークリーム」に仕立てた、というこちらのスイーツ。

チューリップの花びらを模したココアラングドシャの食感が良く、なんと中にはパイ生地も入っていて、一口サイズでありながらいろんな食感が楽しめます。お花の真ん中に振りかけてあるフリーズドライのラズベリーが、酸味のあるアクセントとなっていてこれまた美味しい！

ちなみに6個入りのパッケージは缶なのですが、全て食べ終わったあとに「この缶に何を入れようかな……」と考えたりと、食べている瞬間やバレンタイン期間だけでなくそのあとに残る楽しさがあるのもうれしいポイント。

見た目もパッケージも華やかで可愛いので、友人へのバレンタインギフトとしても、自分へのご褒美用にもオススメです。

TOKYO TULIP ROSE

チューリップローズ ショコラ・フルコース

2個入 648円（税込）

4個入 1,188円（税込）

6個入 2,106円（税込）※缶

9個入 2,430円（税込）

https://www.paqtomog.com/shop/c/ctr-chofl/

無印良品「不揃い しみこみチョコ 温州みかん」「不揃い しみこみチョコ りんご」

SNSでも話題になっていたこちらのチョコ。店頭で見つけた時から目を奪われ、「みかんとりんごがチョコとコラボ？」「どんな味になるのかな？ そもそも合うのか……？」と興味を惹かれ、購入。

実際に食べてみると、どちらも美味しい！

フリーズドライした温州みかんと青森県産のジョナゴールドにホワイトチョコを染みこませてつくられており、どちらもフルーツの酸味とまろやかなホワイトチョコがマッチしていて合うんです！

そして食感もサクサク、だけどしみしみ……なんだか面白くクセになります。

重くならないちょうどいい甘さなので、気づけばどんどん食べ進めてしまうほど。友人たちに配って「温州みかんとりんご、どっち派？」と話題にするのも楽しいかもしれません。ぜひ一度食べてみてほしい！

無印良品

・不揃い しみこみチョコ 温州みかん

・不揃い しみこみチョコ りんご

各550円（税込）

https://www.muji.com/jp/ja/store/cmdty/detail/4548076045533

https://www.muji.com/jp/ja/store/cmdty/detail/4550583483463

無印良品「カカオトリュフ フィジーキャンディ」

SNSでも話題を呼んだ無印良品の「チョコがけマシュマロ ダーク」が店頭で見つからず、代わりに美味しそうなものはないかな〜と探していた時に出合ったこちらのチョコ。

パッケージに書かれている「口の中でパチパチはじけるキャンディをカカオトリュフに練り込みました。なめらかな口溶けとはじける食感が特長です」との文章が目に留まり、もともとサーティワンアイスクリームの「ポッピングシャワー」や駄菓子の「パチパチパニック」など“パチパチ系”に目がないこともあり、迷わず購入。

実際に食べてみるとチョコなのにパチパチする感覚が面白く、またカカオトリュフを食べているとは思えない、弾けるような音が口の中から聞こえます（笑）！ 大きさは小ぶりなのかな？と思いきや、一般的なマシュマロくらいの大きさがあり満足感も◎。美味しさや楽しさ、内容量、値段、全てにおいて納得できる商品でした！ パチパチ系が好きな方、少し変わったカカオトリュフを楽しみたい方、ぜひ食べてみてください。

無印良品

カカオトリュフ フィジーキャンディ

390円（税込）

https://www.muji.com/jp/ja/store/cmdty/detail/4550583923259

