ポーチに入れとくと便利！メガネユーザーに試してほしい100均便利グッズ

メガネ を使っていると、指紋や皮脂汚れなどが気になりますよね。布で拭いても汚れがスッキリ取れないことも多くて、プチ ストレス を感じる方も多いのではないでしょうか。そんな メガネ ユーザーの方に試してみてほしいアイテムが ダイソー にあります！液でひたひたになったクリーナーを気軽に携帯できるので、必見ですよ♪

商品情報

商品名：メガネクリーナー（16包）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：14cm×14cm（1枚あたり）

内容量：16包

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480563572

常にポーチに入れておきたい♡メガネユーザーに試してみてほしい便利グッズをご紹介！

メガネを使っていると、レンズのくもりや汚れってどうしても気になりますよね。そしてこれが意外と厄介で、布で拭いてもキレイにならないこともしばしば…そんな時に使ってみてほしいアイテムがダイソーにあります！今回ご紹介するのは、その名も『メガネクリーナー（16包）』。お値段は￥110（税込）です。

ひとつひとつ個包装になったアイテムで、袋を開けると中から液でひたひたになったシートが出てきます。

1枚あたりのシートのサイズは、約14cm×14cm。小さく折りたたまれていますが、広げると思ったより大きさがある印象です。

指紋や皮脂汚れなどがこびりついたメガネに使用していきます。

水分をたっぷり含んでいるので汚れ落ち抜群。また、シートは目の詰まった生地なのでしっかりと汚れを拭き取れるのがGOOD。繊維残りしにくい素材なのも嬉しいポイントです。

仕上がりはこんな感じです。速乾性ウェットタイプとのことですが、水分が多い分、シートを使用した直後は拭き跡が残る印象です。とはいえ、液が蒸発すればレンズもクリアになるので、買って大正解なアイテムですよ♪

今回はダイソーの『メガネクリーナー（16包）』をご紹介しました。

他にもカメラのレンズやパソコン、スマホ、ゲーム機などの液晶の汚れもキレイに掃除できます。便利すぎて常にポーチに入れておきたくなる優秀グッズなので、気になった方はぜひ、ダイソーのメガネグッズ売り場をチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。