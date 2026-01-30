ポーチに入れとくと便利！メガネユーザーに試してほしい100均便利グッズ
商品情報
商品名：メガネクリーナー（16包）
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：14cm×14cm（1枚あたり）
内容量：16包
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480563572
常にポーチに入れておきたい♡メガネユーザーに試してみてほしい便利グッズをご紹介！
メガネを使っていると、レンズのくもりや汚れってどうしても気になりますよね。そしてこれが意外と厄介で、布で拭いてもキレイにならないこともしばしば…そんな時に使ってみてほしいアイテムがダイソーにあります！今回ご紹介するのは、その名も『メガネクリーナー（16包）』。お値段は￥110（税込）です。
ひとつひとつ個包装になったアイテムで、袋を開けると中から液でひたひたになったシートが出てきます。
1枚あたりのシートのサイズは、約14cm×14cm。小さく折りたたまれていますが、広げると思ったより大きさがある印象です。
指紋や皮脂汚れもスッキリ！ダイソーの『メガネクリーナー（16包）』
指紋や皮脂汚れなどがこびりついたメガネに使用していきます。
水分をたっぷり含んでいるので汚れ落ち抜群。また、シートは目の詰まった生地なのでしっかりと汚れを拭き取れるのがGOOD。繊維残りしにくい素材なのも嬉しいポイントです。
仕上がりはこんな感じです。速乾性ウェットタイプとのことですが、水分が多い分、シートを使用した直後は拭き跡が残る印象です。とはいえ、液が蒸発すればレンズもクリアになるので、買って大正解なアイテムですよ♪
今回はダイソーの『メガネクリーナー（16包）』をご紹介しました。
他にもカメラのレンズやパソコン、スマホ、ゲーム機などの液晶の汚れもキレイに掃除できます。便利すぎて常にポーチに入れておきたくなる優秀グッズなので、気になった方はぜひ、ダイソーのメガネグッズ売り場をチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。