「おやつよくばりすぎてお家に帰れなかったの！！ 何が起こったかわからないってお顔もかわいい」



【動画】逆立ち状態に！ 足バタバタしてゴロン

そんなコメントが添えられた動画に映っているのは、ハムスターの「はむきち」くん（生後9カ月・男の子）です。ハウスの向こう側からひょっこり現れたはむきちくん。おやつを口いっぱいに詰め込み、両頬がふっくらと膨らんでいます。正面の木造りの“おうち”へまっすぐ歩いてくると、入り口の穴の前で立ち止まりました。



次の瞬間、頭から穴にズボッ！ いつものように潜ろうとしたものの、ふくらんだ頬が邪魔をして中に入ることができません。



そのまま足をバタバタさせながら入ろうと悪戦苦闘するも、やはり無理…。



勢い余って体が大きく反り返ったはむきちくんは、そのままでんぐり返しをするようにゴロン！



半回転して向こう側へ着地しました。



この一部始終が公開されると、1万件超の“いいね”が集まる話題に。Xユーザー・まんまるハム日和さん（@manmaruham）にお話を伺いました。



お正月のご馳走に舞い上がった結果…

ーー撮影時の状況を教えてください。



「我が家では、おやつは普段少なめにあげていますが、この日はお正月だったので、たくさんあげました。ひまわりの種やパンプキンシード、粟玉、コーンなどを、2〜3個食べた後、夢中で頬袋に入れていました。欲張りすぎて頬袋がパンパンになり、穴に入れなくなってしまい、無理やり入ろうとして勢い余って前転してしまいました」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「今までも何度か、なかなか帰れないことはありましたが、でんぐり返しは初めてです。頬袋の中身を少し食べるとか、どこかに少し置いてから帰るという考えはないようで、あの後、一生懸命穴を齧って広げてから帰っていきました」



ーーこの光景を目にした感想は？



「このときは見ていて不憫でしたが、かわいいと思いました。ほのぼのして癒やされます」



この投稿には、思わず吹き出してしまった人や、愛おしさに悶絶した人から、さまざまな反応が寄せられています。



「バク転上手」

「詰め込み過ぎた？」

「ハムちゅたコロリン」

「ハムちゃんらしくて癒やされる〜」

「すってんころりん。かわいいですね」

「なんだこのちいさきいのちは……かわいすぎます」

「着地は10点満点！『ハムリン世界選手権』目指せるか？」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）