おやつで頬がパンパンのハムスター、つっかえてお家に帰れない！→衝撃の結末に1万人が悶絶「バク転上手」「すってんころりんかわいい」
「おやつよくばりすぎてお家に帰れなかったの！！ 何が起こったかわからないってお顔もかわいい」
そんなコメントが添えられた動画に映っているのは、ハムスターの「はむきち」くん（生後9カ月・男の子）です。ハウスの向こう側からひょっこり現れたはむきちくん。おやつを口いっぱいに詰め込み、両頬がふっくらと膨らんでいます。正面の木造りの“おうち”へまっすぐ歩いてくると、入り口の穴の前で立ち止まりました。
次の瞬間、頭から穴にズボッ！ いつものように潜ろうとしたものの、ふくらんだ頬が邪魔をして中に入ることができません。
そのまま足をバタバタさせながら入ろうと悪戦苦闘するも、やはり無理…。
勢い余って体が大きく反り返ったはむきちくんは、そのままでんぐり返しをするようにゴロン！
半回転して向こう側へ着地しました。
この一部始終が公開されると、1万件超の“いいね”が集まる話題に。Xユーザー・まんまるハム日和さん（@manmaruham）にお話を伺いました。
お正月のご馳走に舞い上がった結果…
ーー撮影時の状況を教えてください。
「我が家では、おやつは普段少なめにあげていますが、この日はお正月だったので、たくさんあげました。ひまわりの種やパンプキンシード、粟玉、コーンなどを、2〜3個食べた後、夢中で頬袋に入れていました。欲張りすぎて頬袋がパンパンになり、穴に入れなくなってしまい、無理やり入ろうとして勢い余って前転してしまいました」
ーーこのあと、どうなりましたか。
「今までも何度か、なかなか帰れないことはありましたが、でんぐり返しは初めてです。頬袋の中身を少し食べるとか、どこかに少し置いてから帰るという考えはないようで、あの後、一生懸命穴を齧って広げてから帰っていきました」
ーーこの光景を目にした感想は？
「このときは見ていて不憫でしたが、かわいいと思いました。ほのぼのして癒やされます」
この投稿には、思わず吹き出してしまった人や、愛おしさに悶絶した人から、さまざまな反応が寄せられています。
「バク転上手」
「詰め込み過ぎた？」
「ハムちゅたコロリン」
「ハムちゃんらしくて癒やされる〜」
「すってんころりん。かわいいですね」
「なんだこのちいさきいのちは……かわいすぎます」
「着地は10点満点！『ハムリン世界選手権』目指せるか？」
（まいどなニュース特約・梨木 香奈）