「ダブルビーフ」「チキン＆ビーフ」2種登場！バーガーキング「ビッグマウスホワイト」
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2026年1月30日（金）より、大人気シリーズ“ビッグマウス”から、カマンベールのコクとにんにくの旨味が濃厚な「ホワイトチーズソース」とまろやかな味わいのゴーダチーズを使用した、冬の新作バーガー『ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー』『チキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー』の2商品を期間限定で新発売する。
■新作バーガー2商品が新登場
バーガーキング の直火焼きだから旨い、炎で焼いた香ばしい100％ビーフパティから肉の旨味が溢れ出す、大人気シリーズ“ビッグマウス”から、カマンベールのコクとにんにくの旨味が濃厚な「ホワイトチーズソース」とまろやかな味わいのゴーダチーズを使用した、冬の新作バーガー『ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー』『チキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー』の2商品が新登場する。
『ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー』は直火焼きの100％ビーフパティ2枚に、スモーキーなベーコン4枚と、アクセントのピクルス、クリーミーなマヨソースとケチャップ、まろやかな味わいのゴーダチーズスライスを2枚重ね、カマンベールのコクとにんにくの旨味が濃厚な「ホワイトチーズソース」で仕上げた、冬に食べたい本格大型バーガーだ。
『チキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー』は、直火焼きの100％ビーフパティと、外はサクサク、中はジューシーなチキンパティに、アクセントのピクルス、クリーミーなマヨソース、まろやかな味わいのゴーダチーズスライスを2枚重ね、カマンベールのコクとにんにくの旨味が濃厚な「ホワイトチーズソース」で仕上げた、ビーフとチキンを贅沢に楽しめる本格大型バーガーだ。
『“ビッグマウス”シリーズファンの皆様も、チーズバーガー好きの皆様も、濃厚な「ホワイトチーズソース」とゴーダチーズを合わせた『ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー』『チキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー』を大きく口を開けてお楽しみください。』
■商品概要
商品名：ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー
発売日：2026年1月30日（金）〜
価 格：単品1,290円、セット1,590円
商品名：チキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー
発売日：2026年1月30日（金）〜
価 格：単品1,140円、セット1,440円
〈注意事項〉
※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）となる。
※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となる。
※一部店舗では取り扱っていない。
※店舗により、販売時間帯が異なる。
※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がある。
※金額は全て総額表示（税込み価格）。
※予告無く商品設計、価格が変わる場合がある。
※画像はイメージ。
※下記店舗では、『ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー』『チキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー』を発売していない。予めご了承のこと。
バーガーキング 東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート）
バーガーキング 栂池雪の広場店（長野県北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1）
バーガーキング 京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート）
