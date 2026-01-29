ヤンキースと５年総額１億６２５０万ドル（約２５０億円）で再契約したコディ・ベリンジャー外野手が、２８日（日本時間２９日）、オンラインでメディア対応。ヤンキースとの再契約について「特別な環境に戻って来れてうれしい。また、ヤンキースタジアムでプレーできることに興奮している。（キャンプ地の）タンパに行く準備ができている」と語り、今季のチームについて「重要な選手がそろっているし、ラインアップに自信を持てる」と、世界一奪回を意気込んだ。

一方で、米国代表チームが招集を目指していたＷＢＣについては、参加を見送る意向を明かした。「キャリアのどこかでは、出場したいという気持ちは持っているし、将来は何が起きるかわからないけれど」と前置きした後で、「今年はその年ではないと思う。特に、ＦＡとなって迎える春だけに、今、着手すべきことにフォーカスしたいと思っている。（オーナーの）スタインブレナー一家とヤンキース球団に恩があるので、チャンピオンシップに勝つことに方向を定めたいと思う」と率直な気持ちを吐露。

昨季新加入したヤンキースでキャリア３位の２９本塁打をマークしたベリンジャー。大型契約を結んだばかりとあって、今回はＷＢＣで一時離脱することなく開幕に備えることを優先させた模様だ。