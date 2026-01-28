【WRC 世界ラリー選手権】第1戦 ラリー・モンテカルロ

【映像】崖っぷちを爆走する信じ難い光景（実際の様子）

1月25日、WRC（世界ラリー選手権）の今季開幕戦でトヨタのオリバー・ソルベルグが初優勝を果たした。モンテカルロは、例年WRCの開幕戦として位置付けられている伝統的なラリーだが、その険しいコースを疾走する崖っぷちの走りに中継が騒然となった。

ラリー・モンテカルロでは、モナコ中心部からフランス南部の山岳地帯にかけてステージが設置されている。激しい登り降りのある山岳ステージは天候の変化も大きく、積雪路やアイスバーンなどトリッキーな路面コンディションも攻略が難しい。競技最終日デイ4の最終SS17は、約23kmのロングコースになっており、モンテカルロ名物チュリニ峠を含むモナコ湾沿いの山岳地帯を登って降りるステージ。

まずWRC2のマシンがスタートしていくなかで、注目されたのは24歳のイタリア人若手ドライバー、ロベルト・ダブラの走行シーンだった。昨年のWRC2カテゴリーにおいて、ラリー・イタリア・サルディニアで初優勝を果たしたダブラは、今季もシュコダのマシンで出走している。しかしこのマシンに設置されたカメラの映像にスタジオは騒然となった。

右側は断崖絶壁、左側は岩が剥き出し

モンテの名物コースということで、ラリーファンにはお馴染みの光景だが、右側は断崖絶壁、左側は岩が剥き出しになっている。その間の2車線分くらいしかないコースを、シュコダのマシンが疾走していく。

断崖へ突っ込みそうになるコーナリングを見たスタジオゲストのチョコレートプラネット長田庄平は、思わず「こっわ！」という言葉をこぼした。さらに、「（岩壁は）角剥き出しで…日本にはない景色ですよね！（右側も）石のブロックで」と続けた。これに対し、解説のピエール北川氏も「（転落したら）命の危険があるくらいの断崖絶壁ですから」とコメント。この後も、長田は世界屈指の伝統コースに「こっわ！」を連発。

自然の荘厳さや恐ろしさを映像で体感できる世界一過酷な公道ラリー、WRCから今年も目が離せない。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2026』／(C)WRC）