¹âÈª½¼´õ¡õ²¬ÅÄ¾À¸¡¢Âè1»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¡Ö¿´¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡¥Õ¥¡¥ó¡õ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤â´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤Ä¤Å¤ë¡¡24Ç¯¤Ë·ëº§
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÈª½¼´õ¡Ê34¡Ë¤¬28Æü¡¢Âè1»Ò¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£É×¤ÏÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ¾À¸¡Ê36¡Ë¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÇ¥¿±Ãæ¡ÄÂç¤¤Ê¤ªÊ¢¤òÊú¤¨¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅÐÃÅ¤·¤¿¹âÈª½¼´õ
¡¡¹âÈª¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÉ×¡¦²¬ÅÄ¤ÈÏ¢Ì¾¤ÇÊ¸½ñ¤ò·ÇºÜ¡£¡ÖÌµ»ö²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö»º¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤ÎÀ¤³¦¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖºòÇ¯¤ÏÂô»³¤Î¤ª¿´¸¯¤¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡¡²¬ÅÄ¤Ï1989Ç¯8·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2006Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£07Ç¯¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÀ¸ÅÌ½ô·¯¡ª¡Ù¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡Á¥¤¥±¥á¥ó¡é¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Á¡Ù¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¹âÈª¤Ï1991Ç¯12·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£2007Ç¯6·î¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤ó¡Ù¡Ê13Ç¯¡Ë¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤È¤È»Ð¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ê16Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï2¿Í¤Ï24Ç¯6·î¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿W¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø1122¡¡¤¤¤¤¤Õ¤¦¤Õ¡Ù¤Ç½é¶¦±é¤·¡¢É×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£24Ç¯11·î19Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¿ÆÍ§¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿»äÃ£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÉ×ÉØ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ï«¤ï¤ê¤¢¤¤¡¢¸ÝÉñ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç³§¤µ¤Þ¤Ë¤è¤ê¤è¤¤»Ñ¤ò¤ª¸«¤»½ÐÍè¤ë¤è¤¦¡¢¤è¤ê°ìÁØÀº¿Ê¤·¤Æ¤æ¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤«²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊ¸½ñ¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
