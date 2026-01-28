実は「カニかま製造マシン」が世界でめちゃくちゃ売れていた…！ニッポンの隠れた超一流企業を知っていますか

前編記事『【将来も超有望】紙おむつに自動ドア…ニッポンの隠れた「世界ナンバーワン企業」30銘柄を教えましょう』より続く。

水やガス、空気まで管理する生活の基盤

身近な生活インフラの安全を管理するのが長野計器の圧力計や圧力センサーだ。

消火器、浄水場、都市ガスなどの必需品で、同社の上席執行役員である大島英和氏によれば、「圧力センサーの製造数は多い時には月に100万個を超える」という。

「消火器が正常に働くかどうかは、ハンドル部分に付いている圧力計で確認できます。

また、水道の蛇口を捻ると水が出るのは、浄水場から水が圧力で送られているからです。特にガスの場合は、コンマ1、2秒でも圧力が弱まると火が消えてしまう。火が消えたままガスの圧力が戻ると、ガス漏れになる恐れもあるため、必ず圧力の状態を監視する必要があるのです」

圧力計を必要とする企業は多岐にわたる。大島氏によれば、取引先は「1万社以上」に及ぶという。

「居酒屋のビールサーバーでも圧力計は使われています。

また、近年増えている半導体工場には、部屋の圧力（気圧）を精密に管理したクリーンルームがあります。空気中に飛んでいるゴミがウエハー（円盤状の基板）に付いてはいけないので、室内の気圧を高めにして、扉を開けても外の空気が室内に入らないように管理されています。

逆に、コロナ禍では空気感染を防止するため、病院内で患者のいる部屋の空気が外に出ないようにする陰圧室で当社の圧力計が使われました」

自動運転の実現を見越す

今や毎日必ずと言っていいほど目にするようになったのが、スマホやPC、自動車のカーナビなどの画面（ディスプレイ）だ。ディスプレイが高解像度で、曇りなく、光の反射なしに鮮明に見えるのは、デクセリアルズのおかげだ。

同社は異方性導電膜（ACF）、スパッタリング技術で作られた反射防止フィルム（ARF）、光学弾性樹脂（SVR）という3つの商品で世界シェア1位を占める。同社の広報担当・渡邉健太氏が語る。

「EVバイクやデータセンターなどでも、弊社の製品が使われています。弊社の株価は'19年3月末で245円でしたが、'25年12月末で2628円と10倍以上になりました。

今後は、自動車のディスプレイ需要が増える見込みです。カーナビやスピードメーターは大型化しており、今後完全自動運転が実現すれば、車内のエンターテインメント化が進むからです」

カニかま製造マシンが海外で売れる

鉛筆の芯（黒鉛）の生産に始まり、黒鉛加工の技術を生かして液晶パネルの配線で最大のシェアを占めたこともあるのが日本黒鉛工業だ。

現在は、太陽光パネルの製造に欠かせないタングステン伸線という特殊な黒鉛素材でトップシェアを誇る。同社の取締役本部長である島田重雄氏が語る。

「黒鉛から、潤滑性と耐熱性に優れたタングステン伸線を製造できる技術があるのは、国内でわれわれだけです」

自社の技術を派生させて成功した企業は他にもある。前出の田宮氏が教えてくれたのがヤナギヤだ。

「ヤナギヤはカニかまの製造機械メーカーです。じつは、カニかまは日本だけで食べられているわけではなく、リトアニアでスケトウダラから作られ、西ヨーロッパで消費されています。世界の消費量の1位はフランス、2位はスペイン、日本は3位です。

ヨーロッパではSURIMIと呼ばれ、ピザにのせたりアヒージョにしたり、淡白で何にでも合い、健康ブームに乗って幅広く使われています。食材としてクセがなく、使い勝手が良いのです」

海外の評価をもとに国内へ売り込む

もともとかまぼこ屋だったヤナギヤは、経営が悪化した際にカニかま製造機を開発、海外に進出した過去がある。

「世界シェアが高い企業の中には、国内で成長してから海外に打って出るパターンと、国内で受け入れられず海外での評価を看板に日本へ逆輸入するパターンがあります。

錆びないネジを製造する竹中製作所も、海外の評価をもとに国内へ売り込みました。ソニーのトランジスタラジオも、アメリカで高く評価されたため、日本でも人気が高まりました」（田宮氏）

世界一の企業はまだまだある。上の一覧も投資先の参考にしてほしい。

「週刊現代」2026年2月2日号より

