【角 佑宇子】《大谷翔平がNY晩餐会に登場》オードリー・ヘップバーンへのオマージュ？ 意外にも大胆だった妻・真美子さんのブラックドレスを読み解く

世界で注目される野球界のディナーアワード、全米野球記者協会ニューヨーク支部主催の晩餐会が1月24日（日本時間25日）にニューヨークで行われた。

今期はパイレーツのスキーンズ、ヤンキースのジャッジ、そしてドジャースの大谷翔平らが受賞。会場には、大谷の妻である真美子夫人も登場し、アワードに相応しい華やかな装いで注目を浴びた。

大谷にとっては2年ぶりの出席であり、真美子夫人は今回が初の参加となる。夫婦揃っての着こなしはいかなるものか。その装いについて解説する。

真美子夫人は華やかなリトルブラックドレスで登場

おしどり夫婦として、また「お似合いの夫婦」として憧れを集める存在である真美子夫人。彼女の装いもまた、大谷翔平同様に高い注目を集めている。

私服のときも大人らしさと上品さを感じさせる着こなしが多く、ドレスアップの場でも派手な柄は多用せず、シンプルでシックなドレススタイルを基本としている。

今回、真美子夫人が身にまとっていたのは、ニューヨークの街にふさわしいリトルブラックドレスだ。ニューヨークといえば、オードリー・ヘップバーン主演の「ティファニーで朝食を」の舞台。しかも今回のディナーアワードの会場はマンハッタンのホテルであり、映画の舞台も同じくマンハッタンである。

これはあくまで非常に私的な意見ではあるが、今回の真美子夫人のヘアスタイルや全体の佇まいからは、主催者である全米野球記者協会（BBWAA）の“ニューヨーク”という土地への敬意を込めて、オードリー・ヘップバーン演じるホリー・ゴライトリーのファッションを、真美子夫人流に着こなした装いだったのではないか、と感じさせられた。

大胆な肌見せが印象的なスタイリング

完全なオマージュというわけではないので、あくまで推察の域を過ぎないが、真美子夫人が選んだブラックドレスは、華やかなワンショルダーで大胆な肌見せが印象的だ。

ドレスのデザイン自体が華やかなこともあり、アクセサリーはシンプルな揺れるタイプのイヤリングと、シンプルなブレスレットのみに抑えられている。主張を抑えることで魅力を引き立てるさりげない“引き算”のテクニックからは、日頃の高いファッション感度がうかがえる。

ドレスは、胸下から切り返しのあるエンパイアライン。上半身は細かなドレーピングが美しい、華やかでドラマチックなデザインだ。ギャザーの寄ったドレスながらも、落ち感のある素材なので横に幅が広がることなく、ストンとした上品なシルエットを実現している。

真美子夫人は身長180cmとかなりの長身であるため、その背の高さを活かしたロングドレスを基調に、デコルテや背中など一部を肌見せすることで上半身に抜け感を与えるスタイリングが多い。

今回は上半身の肌見せという点では従来どおりだが、ワンショルダーに大ぶりなフリルヒダをあしらったデザインのドレスは、これまでと比べるとわりと珍しい選択といえる。

もっとも、ドレスのデザインに合わせて小物使いやヘアスタイルをシンプルに整え、アイテムそのものの良さを引き立てながら、自身の体格を美しく見せる着こなしの完成度は、ますます磨きがかかっているように映る。

大谷真美子として新たな人生をスタートさせた2024年から、早くも2年。自身への注目度がますます高まるなかで、夫をサポートする立場としての意識が装いにも表れているということだろうか。

控えめな着こなしの中に見えた強い意志

感動的なスピーチを披露した大谷翔平と、その姿を静かに見守っていた真美子夫人。世間の関心は、二人の仲睦まじさはもちろん、今後どのような活躍を見せ、何を発信していくのかへと、ますます高まっていくだろう。

だが当の二人は、自身への過度な注目を求めていないように映る。その細やかだが控えめな意志は、装いにもはっきりと表れている。

なにしろ大谷ほどの偉業を成し遂げたのであれば、より華やかなスーツで注目を集めても不思議ではない。真美子夫人についても、カラフルで煌びやかなドレス姿を期待していた人は少なくなかったはずだ。

それでも二人が選んだのは、そうした“着飾る”ことよりも、場にふさわしい落ち着いた装いだった。

ネイビーやブラックといったシックな色合いは、高級感を演出するだけでなく、周囲の場や空気と自然に調和する色でもある。真美子夫人は、夫が表彰される華やかな舞台にあっても、派手なネックレスやイヤリングをあえて用いず、シンプルでシック、かつ可愛らしさを感じさせる装いにまとめていた。

そうした控えめな選択ににじむ、周囲への敬意や感謝の姿勢こそが、かえって人々を惹きつけるものとなっているのだろう。

人生を重ねるなかで、二人はこれからどのような装いで私たちを魅了してくれるのか。30代を歩む大谷夫妻の今後の活躍と、その佇まいに、引き続き注目していきたい。

