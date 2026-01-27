お笑いコンビ「たくろう」の赤木裕が２７日、「踊る！さんま御殿！！」（日本テレビ系）に出演。結婚相手がファンであることを明かした。

赤木は２０日放送の「行列のできる法律相談所」（同局系）に出演した際、昨年８月に結婚していたことを電撃発表。

ＭＣの明石家さんまから「プロポーズはどんな感じやった？」と聞かれると「えー、ディズニーランドで」と告白。スタジオからは「えぇ！？」と驚きの声が上がるも、拍手が送られた。しかし、さんまからは「全然似合わへんやん！ディズニーランド行ったらアカン人やねんで、お前」とツッコまれた。

ディズニーランドでは花火が打ち上がる中でプロポーズを決行。理想は「１番花火が盛り上がってるタイミング」でプロポーズをしたかったというが「なかなかできないまま花火が終わってしまった」。結局、赤木は「いやー、すごかったね」と言ったあとに指輪を渡したことを明かした。

さらに赤木を深堀りすべく、さんまが「同級生の人と（結婚した）？」と質問すると、赤木は「よく見に来てくれてた（ファン）」とも明かした。相方のきむらバンドももちろんお相手を知っていたものの「いつも来てくれてる子で、ずっと同棲してるのも知ってて、８月に結婚したのを知らなかったんです。ホンマに悲しくて泣きました」と肩を落とした。