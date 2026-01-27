¤Ò¤í¤æ¤¡¢¼ÄÅÄ¸¬°ì¡Ê¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´ÛÄ¹¡Ë¤Ë¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¤ò³Ø¤Ö§¡ÖÆýÎ¥¤ì¤«¤é²»³Ú¡¦½¡¶µ¤Þ¤Ç¡£¼íÎÄºÎ½¸¤«¤éÇÀ¹Ì¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¿ÍÎà¤Ëµ¯¤¤¿ÊÑ²½¤È¤Ï¡©¡×¡Ú¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ひろゆいがゲストとディープ討論する『週刊プレイボーイ』の連載「この件について」。分子人類学者で国立科学博物館長の篠田謙一先生をお迎えしての第7回です。
¿ÍÎà¤Ï¡¢¡Ö¼íÎÄºÎ½¸Ì±¡×¤«¤é¡ÖÇÀ¹ÌÌ±¡×¤Ø¤È°Ü¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ÂÎ¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤È¿Ê²½¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²¿¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¼ÄÅÄÀèÀ¸¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ÇÀ¹Ì¤ËÅ¬¤·¤¿ÂÎ¤Î¿Ê²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ï¡ØÆýÅü¤Ø¤ÎÂÑÀ¡Ù¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¼ÄÅÄ¸¬°ì»á
¤Ò¤í¤æ¤¡Ê°Ê²¼¡¢¤Ò¤í¡Ë¡¡¡Ö¼íÎÄºÎ½¸Ì±¤Ï¡¢ÇÀ¹ÌÌ±¤è¤ê¤â¼÷Ì¿¤¬Ã»¤«¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÄÅÄ¸¬°ì¡Ê°Ê²¼¡¢¼ÄÅÄ¡Ë¡¡¼÷Ì¿¤ÎÌäÂê¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦Ê£»¨¤Ç¤¹¡£¸ÅÂå¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢¼íÎÄÌ±¤Ç¤âÇÀ¹ÌÌ±¤Ç¤â5ºÐ¤Þ¤Ç¤ËÈ¾¿ô¤Ï»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤éÉáÄÌ¤ÎÊýË¡¤ÇÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¤É¤Á¤é¤Î¼Ò²ñ¤â¶ËÃ¼¤Ë²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡àÊ¿¶Ñá¤À¤È¿·À¸»ù»àË´Î¨¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î¿ô»ú¤¬²¼¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÇ¯Îð¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤È¡¢¼íÎÄ¼Ò²ñ¤Ç¤â60ºÐ²á¤®¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤í¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¿ÍÎà¤¬ÇÀ¹Ì¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄê½»¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢¿·À¸»ù»àË´Î¨¤Ï²¼¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÄÅÄ¡¡¤¤¤ä¡¢¤à¤·¤íµÕ¤Ç¤¹¡£ÇÀ¹Ì¤ò»Ï¤á¤¿½é´ü¤Î¿Í¹ü¤ò¸«¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤ËÈá»´¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡¢¼íÎÄºÎ½¸Ì±¤Î¤Û¤¦¤¬ÂÎ³Ê¤âÎÉ¤¯·ò¹¯Åª¤Ç¤·¤¿¡£ÇÀ¹ÌÌ±¤Ï±ÉÍÜ¾õÂÖ¤¬°¤¯¤Æ¾®ÊÁ¤Ç¤¹¤·¡¢½¸ÃÄ¤ÇÌ©½¸¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á´¶À÷¾É¤âÁý¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â°ìÅÙ¡¢ÇÀ¹Ì¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤³¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£½Ð»º¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¿Í¸ý¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¸·¤·¤¯¤Æ¤â¤½¤³¤ÇÊë¤é¤¹¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡ÇÀ¹Ì¤Î¤Û¤¦¤¬Åö½é¤Ï¥Ï¡¼¥É¥â¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤¸¤ã¤¢¡¢ÇÀ¹Ì¤ËÅ¬¤·¤¿ÂÎ¤Î¿Ê²½¤Ïµ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÄÅÄ¡¡¥²¥Î¥à²òÀÏ¤Ç¸«¤ë¤Èµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¥³¥á¤äÇþ¤Ê¤É¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÊ¬²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãº¿å²½Êª¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ¤¨¤ä¤¹¤¯¿Ê²½¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿©¤ÙÊª¤È¿Ê²½¤ÎÏÃ¤À¤È¡¢¤â¤Ã¤ÈÍÌ¾¤Ê¤Î¤¬ÆýÅü¤Ø¤ÎÂÑÀ¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡µíÆý¤ò°û¤à¤È¤ª¤Ê¤«¤¬¥´¥í¥´¥í¤·¤Æ²¼Î¡¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤¬¡¢ÆýÅüÉÔÂÑ¾É¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ·Ï¤Î¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÆýÅü¤òÊ¬²ò¤Ç¤¤ë°äÅÁ»Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¤½¤Î°äÅÁ»Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¿Ê²½¤ÎÎò»Ë¤«¤é¤¹¤ë¤È¡ÖÆýÅüÂÑÀ¤¬¤Ê¤¤¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¥ß¥ë¥¯¤¬°û¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬Ó®ÆýÎà¤È¤·¤Æ¤ÏÀµ¾ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡©
¼ÄÅÄ¡¡Ó®ÆýÎà¤ÏÆý»ù¤Î´ü´Ö¤ÏÊìÆý¤Ç°é¤Ä¤Î¤Ç¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤È¤¤Ï¤ß¤ó¤ÊÆýÅü¤ò±ÉÍÜ¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢£±¡¢£²Ç¯¤¿¤Ã¤ÆÎ¥Æý´ü¤¬Íè¤ë¤È¡¢°äÅÁ»Ò¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¥ß¥ë¥¯¤òÊ¬²ò¤¹¤ë¹ÚÁÇ¤¬Æ¯¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÊìÆý¤ò°û¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼¡¤Î»Ò¶¡¤ò»º¤á¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£
¤Ò¤í¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏàÆýÎ¥¤ìá¤ÏÊì¿Æ¤Î¤·¤Ä¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢°äÅÁÅª¤ÊµñÀäÈ¿±þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤Ï¡ÖÊìÆý¤¬°û¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤Î¤¬Àµ¤·¤¤»Ñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°äÅÁ»Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢ËÒÃÜ¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤ËÀ¸Â¸¤ËÍÍø¤À¤Ã¤¿¡£¿Í´Ö¤ÏÁð¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â±ÉÍÜ¤Ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÁð¤ò¿©¤Ù¤Æ¥ß¥ë¥¯¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÈÃÜ¤ò´Ö¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤ËÁð¤«¤é¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£²ÈÃÜ¤ò±ÉÍÜ¤ÎÊÑ´¹ÁõÃÖ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢´¥Áç¤·¤¿Áð¸¶ÃÏÂÓ¤Ë¤â¹¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ø¤¨¡¼¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿Í´Ö¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¿ÍÎà¤ÎÁÄÀè¤Ç¤¢¤ë±î¿Í¤Î¥¢¥¦¥¹¥È¥é¥í¥Ô¥Æ¥¯¥¹¤È¤«¤Ï²¿¤ò¿©¤Ù¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÄÅÄ¡¡´ðËÜ¤Ï»¨¿©¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥¤¥ó¤ÏÌÚ¤Î¼Â¤äº¬ºÚ¡¢²Ì¼Â¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¥Û¥âÂ°¤Ë¤Ê¤ë¼êÁ°¤ÇÆù¿©¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æù¿©¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸úÎ¨¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤½¤Î¹â¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¿©»ö¤¬Ç¾¤òµðÂç²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤¬ÍÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ç¤â¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶´í¸±¤Ê¼í¤ê¤ò¤¹¤ë¤è¤ê¡¢²ÌÊª¤òºÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬³Ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÄÅÄ¡¡¿¢Êª¤Ï¥«¥í¥ê¡¼¤¬Äã¤¤¤Î¤Ç¡¢Ç¾¤ß¤¿¤¤¤ÊàÇ³Èñ¤Î°¤¤áÂ¡´ï¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÎÌ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÇ®ÂÓ±«ÎÓ¤Ï»Íµ¨¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿¹¤ÎÃæ¤Ç¤Ï²Ì¼Â¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ë¼Â¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤áàºÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¤é°ÜÆ°á¤òÂ³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Ï50Æ¬¤°¤é¤¤¤Î·²¤ì¤¬Î¥¹ç½¸»¶¤·¤Æ¹¤¤¿¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Î·²¤ì¤Ï¡¢50Æ¬¤è¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤ì¤¬Èà¤é¤ÎÇ¾¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤Î¸Â³¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ç¾¤ÎÍÆÎÌ¤È°Ý»ý¤Ç¤¤ë½¸ÃÄ¤Îµ¬ÌÏ¤Ë¤ÏÁê´Ø¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤ÎÇ¾¤ÏÌó500cc¤Ç¡¢½¸ÃÄ¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï50Æ¬¤¬¸Â³¦¡£¸¶¿Í¤ÎÇ¾¤ÏÌó1000cc¤ËÁý¤¨¤Æ100¿Í¡£¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤ÏÇ¾¤¬Ìó1400¡Á1500cc¤Ê¤Î¤Ç¡¢150¿Í¤¯¤é¤¤¤¬¸Â³¦¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤¸¤ã¤¢¼Ò²ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¤«ÁÈ¿¥ÏÀ¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤â¡¢»×ÁÛ¤È¤«Å¯³Ø°ÊÁ°¤Ëµ¡Ç½Åª¤Ê¤³¤È¡¢¤Ä¤Þ¤êÇ¾¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡Ç¾¤È¤¤¤¦¥Ï¡¼¥É¥¦¥¨¥¢¤Î½èÍýÇ½ÎÏ¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤¤¤¦µ¬ÌÏ¤Ë¼ýÂ«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Ç¾¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥¨¥¢¤Ï30ËüÇ¯Á°¤Î¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹ÅÐ¾ì»þ¤«¤é¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£30ËüÇ¯´Ö¡¢´ðËÜÀß·×¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¥Ï¡¼¥É¥¦¥¨¥¢¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ö¤ó¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¡¢¤Ä¤Þ¤êÊ¸²½¤äÀ©ÅÙ¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò±ä¡¹¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¼ÄÅÄ¡¡Îã¤¨¤Ð²»³Ú¤ä½¡¶µ¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¸²½¤òÈ¯ÌÀ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í´Ö¤ò¥³¥Í¥¯¥È¡ÊÀÜÂ³¡Ë¤¹¤ëÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¡¢150¿Í¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤¿µðÂç¤Ê¼Ò²ñ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡²»³Ú¤È¤«¤Ã¤Æ¡¢¸ÅÂå¤«¤é¤º¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡²»³Ú¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¶¦´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢½¸ÃÄ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡Ä»¤Îµá°¦¥À¥ó¥¹¤Ã¤Æ¡¢¿Í´Ö¤¬¸«¤Æ¤â²¿¤â´¶¤¸¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÍÎà¤Ë¤È¤Ã¤Æ´¶Æ°Åª¤Ê²»³Ú¤â¤Û¤«¤ÎÆ°Êª¤Ë¤Ï»¨²»¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤ÎÇ¾¤È¤¤¤¦ÆÃÄê¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥¨¥¢¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç²ò¼á¡¦¶¦´¶¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡²»³Ú¤È¤«½¡¶µ¤Ë´¶Æ°¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¼ï¤ÎÏÈÆâ¤Ç¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤ª¤½¤é¤¯¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Í¥½¨¤Ê°äÅÁ»Ò¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤éÍ¥½¨¤Ê»Ò¶¡¤¬¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦àDNAÅª¤ÊÍ¥½¨¤µ¤Î¸¦Ëáá¤Ï·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ÇÇ¾¤Î¥·¥Ê¥×¥¹¤ÎÅÁÃ£Â®ÅÙ¤¬¾¯¤·Â®¤¯¤Ê¤ë¤È¤«¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À¸Êª¼ï¤È¤·¤Æ¤Î¸Â³¦¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÈÄ¹¤À¤Ã¤Æ¹â¤¯¤Ê¤ë°äÅÁ»Ò¤òÁ´Éô½¸¤á¤Æ¤â3m¡¢4m¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ¸Êª¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¸Â³¦¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤Ò¤í¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢¼«Á³¿Ê²½¤ÇàÆ¬¤¬¤ä¤¿¤é¥Ç¥«¤¤¿ÍÎàá¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î30ËüÇ¯´ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï½Å¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤â¤·Ç¾¤¬·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤à¿·¤·¤¤¿ÍÎàá¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤â¤Ã¤ÈÆ¬¤Î¥Ç¥«¤¤À¸¤Êª¤¬±§Ãè¤È¤«¤«¤é¸½¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢¿ÍÎà¤ÏÃÎÇ½Àï¤ÇÉé¤±¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢º£¤Î»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤ËAI¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ò¤í¡¡³Î¤«¤Ë¡£¤½¤Ã¤Á¤Î¿Ê²½¤Î¤Û¤¦¤¬Â®¤½¤¦¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
西村博之（Hiroyuki NISHIMURA）
¸µ¡Ø2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù´ÉÍý¿Í¡£¶áÃø¤Ë¡ØÀ¸¤«¡¢»à¤«¡¢¤ª¶â¤«¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡¢½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤Ê¤É¡¡
篠田謙一（Kenichi SHINODA）
1955年生まれ。分子人類学者。国立科学博物館長。主な著書に『人類の起源』（中公新書）、『日本人になった祖先たち』（NHKブックス）など。2026年2月23日まで、東京・上野の国立科学博物館では特別展「大絶滅展」が開催中
構成●加藤純平（ミドルマン）　撮影●藤上翔吾