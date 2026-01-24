「さすがに祝いすぎでしょ」と彼女にドン引きされる、ユニークすぎる記念日９パターン
二人だけの「記念日」を祝いたがる女性は多いものですが、彼氏がひとりよがりに企画した結果、「やり過ぎ」と思われてしまう記念日もあるようです。そこで今回は10代から30代の独身女性210名に聞いたアンケートを参考に、「『さすがに祝いすぎでしょ』と彼女にドン引きされる、ユニークすぎる記念日９パターン」をご紹介します。
【１】大ゲンカ後にヨリを戻したことを祝う、しつこすぎる「仲直り記念日」
「記念日のたびにケンカの理由を思い出してイライラする」（20代女性）など、大ゲンカから関係を修復できたのはめでたいですが、それを祝っても良いことはなさそうです。嫌な思い出は記憶の片隅にしまって、楽しい思い出を増やすことに情熱を傾けましょう。
【２】付き合いたてなのに彼女の母親に感謝を捧げる、重すぎる「（彼女の）母の日」
「なんか先走ってて怖いです」（20代女性）というように、記念日にかこつけて家族ぐるみの付き合いを狙うような行動は、彼女にいらぬ不安を感じさせるようです。結婚を視野に入れた関係になるまでは、自分の親に感謝するお祝いを優先すべきでしょう。
【３】贈ったプレゼントが彼女に喜ばれたことを祝う、二重祝すぎる「プレゼント記念日」
「ヘタしたら永久に続くんじゃない？」（20代女性）など、無理矢理な理由をつけてプレゼントを贈りまくるのも、彼女に引かれるパターンのようです。「むやみに高価な品を贈られるとプレッシャーを感じる」（20代女性）という意見もあるので、ご注意を。
【４】二人の誕生日の中間になる日を祝う、意味不明すぎる「二人の真ん中誕生日」
「何でも祝えばいいってもんじゃないでしょ」（20代女性）というように、強引に祝う理由をひねり出したような記念日も、彼女をドン引きさせてしまいそうです。普通にお互いの誕生日を待つのが無難でしょう。
【５】何でもない日にゴージャスな費用をかける、無駄使いすぎる「サプライズ記念日」
「祝う理由がないから、ただ驚くだけ」（20代女性）など、記念日の意外な演出を喜ぶ女性は多いですが、「サプライズ自体」を目的としたお祝いは冷めてしまうという意見もあります。デートの日に小さい花束を贈るなど、ちょっとした仕掛けなら喜ばれそうです。
【６】彼女が初めて手料理を作ってくれた日を祝う、面倒すぎる「手料理記念日」
「遠回しに料理を作れと催促されてる気がする」（20代女性）など、愛する人の手料理が嬉しいのはともかく、わざわざ記念日化すると彼女の重荷になってしまいそうです。そもそも料理が好きな彼女なら、特に祝わなくても頻繁に作ってくれるでしょう。
【７】彼女の誕生日の６ヶ月後の日を祝う、無理矢理すぎる「ハーフバースデー」
「海外では普通って言われても、ここ日本だし…」（20代女性）というように、「ハーフバースデー」を祝う習慣は海外では珍しくありませんが、日本では違和感が強いようです。年に１回の誕生日をより盛大に祝うほうが、彼女も素直に喜べそうです。
【８】付き合い始めてからの日数を祝う、細かすぎる「付き合って○日記念日」
「１週間、10日、２週間、１ヶ月で祝わされた。さすがに馬鹿らしい」（10代女性）など、交際期間の長さを祝うにしても、あまりに短期間の記念日は重みに欠けるようです。少なくとも「年」単位でのお祝いなら、彼女も受け入れやすいでしょう。
【９】二人が初めて一緒に〇〇した日を祝う、些細すぎる「初〇〇記念日」
「『二人で一緒にゴミを出した記念日』って何がめでたいの？」（20代女性）など、二人で初めて行った共同作業は思い出に残りますが、日常的な行動をいちいち祝っていたらキリがありません。せめて「初デート記念日」くらいに留めておきたいものです。
特別にお祝いする口実がなくても、二人が一緒に居られることは何よりかけがえないこと。貴重な１日１日を噛み締めて過ごしたいものです。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2013年9月16日（月）から9月23日（月）まで
対象：合計210名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】大ゲンカ後にヨリを戻したことを祝う、しつこすぎる「仲直り記念日」
「記念日のたびにケンカの理由を思い出してイライラする」（20代女性）など、大ゲンカから関係を修復できたのはめでたいですが、それを祝っても良いことはなさそうです。嫌な思い出は記憶の片隅にしまって、楽しい思い出を増やすことに情熱を傾けましょう。
「なんか先走ってて怖いです」（20代女性）というように、記念日にかこつけて家族ぐるみの付き合いを狙うような行動は、彼女にいらぬ不安を感じさせるようです。結婚を視野に入れた関係になるまでは、自分の親に感謝するお祝いを優先すべきでしょう。
【３】贈ったプレゼントが彼女に喜ばれたことを祝う、二重祝すぎる「プレゼント記念日」
「ヘタしたら永久に続くんじゃない？」（20代女性）など、無理矢理な理由をつけてプレゼントを贈りまくるのも、彼女に引かれるパターンのようです。「むやみに高価な品を贈られるとプレッシャーを感じる」（20代女性）という意見もあるので、ご注意を。
【４】二人の誕生日の中間になる日を祝う、意味不明すぎる「二人の真ん中誕生日」
「何でも祝えばいいってもんじゃないでしょ」（20代女性）というように、強引に祝う理由をひねり出したような記念日も、彼女をドン引きさせてしまいそうです。普通にお互いの誕生日を待つのが無難でしょう。
【５】何でもない日にゴージャスな費用をかける、無駄使いすぎる「サプライズ記念日」
「祝う理由がないから、ただ驚くだけ」（20代女性）など、記念日の意外な演出を喜ぶ女性は多いですが、「サプライズ自体」を目的としたお祝いは冷めてしまうという意見もあります。デートの日に小さい花束を贈るなど、ちょっとした仕掛けなら喜ばれそうです。
【６】彼女が初めて手料理を作ってくれた日を祝う、面倒すぎる「手料理記念日」
「遠回しに料理を作れと催促されてる気がする」（20代女性）など、愛する人の手料理が嬉しいのはともかく、わざわざ記念日化すると彼女の重荷になってしまいそうです。そもそも料理が好きな彼女なら、特に祝わなくても頻繁に作ってくれるでしょう。
【７】彼女の誕生日の６ヶ月後の日を祝う、無理矢理すぎる「ハーフバースデー」
「海外では普通って言われても、ここ日本だし…」（20代女性）というように、「ハーフバースデー」を祝う習慣は海外では珍しくありませんが、日本では違和感が強いようです。年に１回の誕生日をより盛大に祝うほうが、彼女も素直に喜べそうです。
【８】付き合い始めてからの日数を祝う、細かすぎる「付き合って○日記念日」
「１週間、10日、２週間、１ヶ月で祝わされた。さすがに馬鹿らしい」（10代女性）など、交際期間の長さを祝うにしても、あまりに短期間の記念日は重みに欠けるようです。少なくとも「年」単位でのお祝いなら、彼女も受け入れやすいでしょう。
【９】二人が初めて一緒に〇〇した日を祝う、些細すぎる「初〇〇記念日」
「『二人で一緒にゴミを出した記念日』って何がめでたいの？」（20代女性）など、二人で初めて行った共同作業は思い出に残りますが、日常的な行動をいちいち祝っていたらキリがありません。せめて「初デート記念日」くらいに留めておきたいものです。
特別にお祝いする口実がなくても、二人が一緒に居られることは何よりかけがえないこと。貴重な１日１日を噛み締めて過ごしたいものです。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2013年9月16日（月）から9月23日（月）まで
対象：合計210名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査