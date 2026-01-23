この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

意外と知らない「不登校だと高校受験で不利になる」の真実。“出席日数”と“内申点”のリアルな影響とは

思春期の子育てアドバイザーで元中学校教師の道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」で、「【高校受験】不登校だと出欠で落ちる？全日制一般入試の真実」と題した動画を公開。中学時代に不登校だった生徒が全日制高校を受験する際の現実と、合格に向けた具体的な対策を解説した。



動画で道山氏は、中学2、3年で不登校だった生徒の保護者からの「全日制高校を目指しているが、やはり不登校だと不利になるのでしょうか？」という相談を紹介。この問いに対し、氏は「厳しい話ですが、多くの学校では不利になります」と結論付けた。



不利になる理由は大きく2つあると道山氏は説明する。一つ目は「出席日数」そのものが影響するケースだ。私立高校の推薦入試や、合格を約束する「確約」を得る条件として、一定の出席日数が求められることがあるためだという。



二つ目は、より多くの生徒に関わる「内申点」の問題である。内申点は定期テストなどのペーパーテストに加え、発表や作品提出といった「パフォーマンス・テスト」で評価される。氏は、「不登校の場合、このパフォーマンス・テストの点数が低くなるため、定期テストを頑張っても内申点が上がりにくくなる」と指摘。これが一般入試でも不利に働くことがあると解説した。



しかし、道山氏は諦める必要はないと語る。対策として、出席日数を問わない学校や、入試の「当日点」のみで合否を判断する学校を選ぶことが重要だと述べた。また、過去に不登校から高校で再スタートを切れた生徒の共通点として、親からの愛情が伝わっていることで自己肯定感が高まる「愛情バロメーターの高さ」と、「自分に合った学校を選んでいる」ことの2点を挙げた。



最後に氏は、高校入学後の過ごし方にも言及。「最初の1週間で友達を作ること」が、その後の学校生活を続ける上で極めて重要だと強調。親に対しては、勉強面で過度なプレッシャーをかけず、まずは「学校に通えていればOK」という姿勢で子どもに寄り添い、ストレスを軽減するサポートを心掛けるようアドバイスした。