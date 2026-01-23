¥Ý¥±¥â¥ó¤È½é²»¥ß¥¯¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¡ª ¡Ö18 Harmony Stage¡×¤¬1·î31Æü¤ËÈ¯Çä¥Ñー¥«ー¤ä¥Þ¥Õ¥éー¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¥Ý¥±¥ß¥¯¿·¾¦ÉÊ¤¬ÀªÂ·¤¤
¡¡¥Ý¥±¥â¥ó¤Ï¡¢¥°¥Ã¥º¡Ö18 Harmony Stage¡×¤ò1·î31Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï440±ß¤è¤ê¡£ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤Ï1·î29Æü10»þ¤è¤êÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ý¥±¥â¥ó¤È½é²»¥ß¥¯¤¬²»³Ú¤Ç¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó feat. ½é²»¥ß¥¯ Project VOLTAGE¡Ê¥Ý¥±¥ß¥¯¡Ë¡×¤Î³Æ¼ï¥°¥Ã¥º¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¥Ý¥±¥ß¥¯¡×¤Ë¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿18¥¿¥¤¥×¤Î¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥È¥ìー¥Êー¤Î½é²»¥ß¥¯¡õÁêËÀ¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥°¥Ã¥º¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥Õ¥éー¥¿¥ª¥ë¤ä´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È¡¢¥Ñー¥«ー¤ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¿ô¼è¤êÂ·¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢ ½é²»¥ß¥¯¡Ê¥¨¥¹¥Ñー¡Ë¡õ¥á¥í¥¨¥Ã¥¿¡×¤Î¼õÃíÈÎÇä¤¬·èÄê¡£Î©ÂÎÅª¤Êºî¤ê¹þ¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥é¥Ó¥ÊÉÕ¤¥ê¥Ðー¥·¥Ö¥ë¥Ð¥ó¥É ¥Ý¥±¥ß¥¯ 18 Harmony Stage ²Á³Ê¡§1,980±ß
¥Þ¥Õ¥éー¥¿¥ª¥ë ¥Ý¥±¥ß¥¯ 18 Harmony Stage ²Á³Ê¡§2,200±ß
¥Á¥±¥Ã¥È¥Û¥ë¥Àー ¥Ý¥±¥ß¥¯ 18 Harmony Stage ²Á³Ê¡§1,650±ß
¥Ñー¥«ー ¥Ý¥±¥ß¥¯ 18 Harmony Stage ²Á³Ê¡§7,700±ß
¥È¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È ¥Ý¥±¥ß¥¯ 18 Harmony Stage ²Á³Ê¡§9,900±ß
¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥° ¥Ý¥±¥ß¥¯ 18 Harmony Stage ²Á³Ê¡§3,300±ß
¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È ¥Ý¥±¥ß¥¯ 18 Harmony Stage ²Á³Ê¡§3,300±ß
¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥»¥Ã¥È ¥Ý¥±¥ß¥¯ 18 Harmony Stage ²Á³Ê¡§1,100±ß
A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë ¥Ý¥±¥ß¥¯ 18 Harmony Stage ²Á³Ê¡§440±ß
¥Õ¥©¥È¥Û¥ë¥Àー¥»¥Ã¥È ¥Ý¥±¥ß¥¯ 18 Harmony Stage ²Á³Ê¡§1,760±ß
¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥Ý¥±¥ß¥¯ 18 Harmony Stage ²Á³Ê¡§1,870±ß¢¨Á´6¼ï¡£¼ïÎà¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
T¥·¥ã¥Ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥Ý¥±¥ß¥¯ 18 Harmony Stage ²Á³Ê¡§3,300±ß¢¨Á´6¼ï¡¢¤¤¤º¤ì¤«1Ëç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È ¥Ý¥±¥ß¥¯ 18 Harmony³Æ¼ï ²Á³Ê¡§1,650±ß
¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢ ½é²»¥ß¥¯¡Ê¥¨¥¹¥Ñー¡Ë¡õ¥á¥í¥¨¥Ã¥¿¡×
(C)2026 Pokemon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¡¦Pokemon¤ÏÇ¤Å·Æ²¡¦¥¯¥êー¥Á¥ãー¥º¡¦¥²ー¥à¥Õ¥êー¥¯¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£