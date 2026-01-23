伊藤英明、妻に極秘取材 “自由で豪快だった独身時代”も明らかに…
タレントの笑福亭鶴瓶とKis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔がMCを務める、TBS系トーク番組『A-Studio＋』（毎週金曜 後11：00）が、23日に放送される。今回のゲストは、俳優・伊藤英明。2014年に結婚し、2児の父親でもある伊藤。番組冒頭では、“自由で豪快だった独身時代”“家族が出来て激変した生活スタイル”子どもたちと一緒にいる時間の喜び“など父親としての一面が語られていく。
【写真】豪快すぎる独身時代を振り返った伊藤英明
笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷太輔は伊藤の奥様に極秘取材を敢行。友人の結婚式で初めて出会ったという２人。第一印象は「ムキムキな人だと思っていたらブヨブヨだった」など、言葉を濁さず自然体で話す奥様にＭＣ２人も魅了され、伊藤からも「出会って２回目にはプロポーズした」と奥様の魅力について熱く語られていく。また、「娘の幼稚園の面接で緊張しすぎて、涙を流してしまった」と家族を大切に思う父親としての責任感、そして“実は緊張しい”だという伊藤の意外な一面も明らかになっていく。芝居にもしっかりダメ出しをしてくるなど、裏表なく本心で向き合ってくれる奥様への感謝の言葉を口にする場面も。
藤ヶ谷は２０年以上行きつけの焼き鳥屋さんの店長に取材。店長は「若いときはノリが豪快な客だった」と回顧。奥様と出会って変化していった様子が店主目線でも明らかになっていく。
職業欄に“俳優”と書けないほど自分に自信がなかったという伊藤。そんな伊藤に自信をつけさせてくれた前事務所社長との出会い、父親代わりと思っていた社長が亡くなった時に「俳優を続けられないかも…」とまで心が疲弊した伊藤を救ってくれた“奥様からの一言”についても言及される。
ほかにも、“おじいちゃんみたいな子育て”“ＳＮＳでおもしろ動画を配信する理由”についても触れられていく。
