挿すだけですぐ聴ける！3.5mm・L型ステレオミニプラグイヤホン
サンワサプライ株式会社は、遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホン「MM-HP119BK（ブラック）」「MM-HP119W（ホワイト）」を発売した。イヤホン部にアルミを使用し共振を減らすことで、よりクリアな低音再生が可能だ。L型プラグのため、邪魔にならない方向へコードを流すことができ、プラグへの負荷を軽減する。
■3.5mmイヤホンジャックに接続できるステレオイヤホン
3.5mmイヤホンジャック搭載のパソコンやスマホ、ゲーム機器など幅広い端末に使用できる。有線の接続でアプリやペアリングの設定は不要。音の遅延が少なくゲームや動画視聴も快適だ。
■クリアな高音質を楽しめるアルミ製
アルミ製で共振を減らし、よりクリアな低音を再生する。
■耳にフィットするカナル型イヤホン
優れたフィット感で遮音性が高く、外部のノイズを抑える。
■配線しやすく抜けにくい、L型プラグ
接続機器に沿ってコード配線ができるL型プラグは、邪魔にならない方向へコードを流すことができ、プラグへの負荷が軽減される。
■3種から選べるイヤーピース付き
イヤーピース3種（S・M・L）が2個ずつ付属する。※Mは装着済み。
■遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホン「MM-HP119BK（ブラック）」
■遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホン「MM-HP119BK（ブラック）」
