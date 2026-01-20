〈「処女ではいけないから、大阪に行く前に…」悪徳“女衒”が10代の少女を騙して“貞操”を奪った卑劣すぎる手口とは〉から続く

日用品の費用まで借金に上乗せされ、働けば働くほど深まる負債。さらに脱走した場合、新聞広告で「100円（現在の40万円程度の価値）」もの懸賞金がかけられ、地の果てまで追い詰められてしまう。西日本有数の遊廓として栄えた二本木には、身体を売って稼がせ続けるためのさまざまなシステムが整えられていた……。

過酷な環境下で働く彼女たちが、現地の菓子店で見せていた“意外な素顔”とは。ノンフィクション作家の澤宮優氏の著書『かつてこの町に巨大遊廓があった 熊本・二本木の歴史と記憶をたずねて』（忘羊社）の一部を抜粋して紹介する。

増えていく借金

時代は遡るが、以下は熊本県（当時は白川県）が公娼を許可した明治7年（1874）1月25日の布達二一号（「酌取鑑札ヲ廃シ貸坐敷並遊女芸妓税則更定之事」）の一文である。

一、 遊女芸妓渡世志願之者ハ、明治壬申十月御規則ノ通父兄親族間ノ添証ヲ以願出候ハゝ詮議ノ上可差許事

身売りされた娘たちの手続きは親元の身元証明書一枚で、いたって簡素だった。しかも娼妓になるのは、彼女たちの自発的な願いという名目にされた（条文にある「明治壬申十月御規則」は明治5年〈1872〉の芸娼妓解放令を指す）。

また、明治22年（1889）の県令では彼女たちの年季は7年間とされていたが、たとえ年季が決まっていても、遊廓にいればいるほど、日用品の経費などを借金に上乗せされるから、借金はさらに増えていった。よほどの売れっ子になるか、金持ちに身請けされなければ借金が消えることはなく、苦界から脱出することはできなかったのである。年季通りに廃業する者もいるにはいたが、少数であった。

昭和の戦前になっても年季明けで廃業できる者は少なかったが、逃げた者はどういう運命を辿ったのだろうか。

昭和9年（1934）、福岡・大牟田の妓楼から娼妓が脱走した際、妓楼側は大阪の新聞広告欄に尋ね人という名目で100円の懸賞金を賭け、彼女の顔写真、氏名、年齢、身体の特徴などを載せたという記録が残っている。逃げおおせるのは至難の業だったのである。

遊廓には「豆ちゃん」と呼ばれる少女たちもいた。二本木の菓子店に生まれた永谷誠一によれば、学校から帰り、妓楼に菓子の配達に行くと、12、3歳ほどの少女たちが、冬も素足で部屋の掃除、洗濯、台所仕事などの下働きに勤しんでいた。この「豆ちゃん」たちも売られてきた身だが、娼妓になれる年齢は決まっていたので、それまでの間、下働きをさせるために連れて来られたのだろう。永谷は言う。

「まだ身体を売って稼げる前の段階ですね。年端も行かないのに、見ていて可哀想でした。遊廓は外から見れば華やかですが、中はそういう娑婆。借金を返して自由の身になった人もおったでしょうけど、私の周囲でも心中事件があったり、自殺したり、痛ましい出来事がありました」

娼妓となる年齢は、明治11年（1878）の娼妓規則第二条で満15歳以上と示されていた。同33年（1900）の内務省令では、18歳未満は娼妓になってはいけないとされ、徐々に年齢が引き上げられている。



写真はイメージ ©AFLO

不治の病―梅毒の検査代も自腹

娼妓にとって最大の恐怖は、当時は不治の病だった梅毒である。熊本県では明治11年（1878）、貸座敷規則が定められ、駆黴院規則を守って定期的に検査を受けるように通達された。違反には罰則も設けられた。

翌明治12年（1879）1月31日には二本木に熊本病院出張・二本木病院が設置された。後に二本木駆黴院と改称する（同22年〈1889〉熊本楳毒院、さらに熊本県立二本木病院へと改称）。病院は遊廓街の南にあり、戦後は共立病院になった。

梅毒の検査には国も力を入れた。娼妓は妓楼の区分によって上中下と三つに分けられていたが、下等は毎週土曜日、中等は毎週水曜日、上等は毎週金曜日に検査があり、朝9時に駆黴院に出頭しなければならなかった。検査では、娼妓としての営業許可証である鑑札を病院に提出し、梅毒でなければ戻してくれた。梅毒が見つかれば鑑礼は戻されず、すぐに入院の手続きをしなければならない。明治28年（1895）には梅毒だけでなく、下疳、淋病、肺結核など検査の対象が広げられる。

規則が厳しくなった背景には、日清、日露戦争と戦時色が強まってゆくにつれ、兵隊への感染を防ぐという目的があった。昭和になると、梅毒検査対象は娼妓だけでなく、芸妓（芸者）の他、料理屋や待合茶屋、飲食店の給仕にも適用された。水野公寿が指摘するとおり、

〈この検梅の拡大・取締り強化は徴兵検査で多数の性病患者が発見されたためであった〉（『市史研究くまもと』第10号所収「東雲のストライキ考」、平成11年〈1999〉）

入院費用は妓楼が負担することになっていたが、検査費用の月15銭（明治14年〈1881〉当時）は、娼妓の上納金（自費）で賄われた。明治22年（1889）、二本木の駆黴院管轄の娼妓は約1年ほどの間に342名が検査を受けたが、梅毒で入院したのは175名に達した。

遊廓街のど真ん中にあった菓子店に生まれた永谷誠一は、娼妓たちが揃って病院に定期検診に行く姿をよく目にした。10人ほどの娼妓が連れ立って店の前を通る。彼女たちが明るく挨拶をすると、お婆さんが「ちゃんと戻ってこないといけないよ」と声を掛けた。二本木の町は下町の人情味に溢れ、娼妓らにも分け隔てがなかったが、帰りは人数が減っている。検査に引っかかったら即入院だった。なんともやりきれない光景だった。まだ太平洋戦争の前である。

「表情はにこにこしていましたけど、子供心に売られて来ていることも分かっていました」

「私の家の前を通って、娼妓さんたちが行ったり来たりしていましたし、しょっちゅう店にも来ていました。表情はにこにこしていましたけど、子供心に売られて来ていることも分かっていました」

週に一度の梅毒の検診の帰り、娼妓たちはよく店に寄っていった。店は和洋両方の菓子を作っていたが、彼女たちはシュークリームなどの洋菓子、今で言うスイーツが好きだった。なじみの娼妓も多かったが、検査を受け、異常なしという結果で安堵感もあったのだろう、永谷の母や姉と世間話に興じ、よく長居した。

「言うならば淋しい境遇の人たちばかりですからね。家庭の雰囲気というか、そういうのが欲しかったのかもしれませんね」

そこから見えるのは、ごくふつうの若い女性と同じで、甘い物が好きな乙女の姿だった。

一方で、こんなにきれいで上品な人もいるのかと見惚れるほどの女性もいた。なぜこんな人が遊廓に来るのだろうと思った。

「今でもその人たちの面立ちを覚えています。上品で本当にきれいでした。何でこんな人が遊廓にいるのだろうと。気品も教養もありました。やむをえぬ事情で借金を背負った親のため、自分から身を投げ出して遊廓に来ているわけです」

