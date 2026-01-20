タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が1月20日、放送されます。放送200回目となる今回は、山梨県甲府市で営業する中華料理店「中華ごはん かんざし」の最新映像が紹介されます。

【写真】人気の揚げ焼きそば、黒酢の酢豚、エビマヨも！

同店は、しょうゆダレと鶏ガラスープをベースに、自家製チャーシューや自家製メンマ、国産鶏むね肉などがのった「中華そば」（900円）や、1. 5人前相当の「揚げ焼きそば」（1200円）、デザート付きの定食「黒酢の酢豚定食」（1350円）、さらに自家製マヨネーズにエビ8尾を使った「エビマヨ」（890円）など、麺をはじめ、定食メニュー、一品料理も人気。

2年ぶり、3度目の登場となる同店。今回は、1日で200人来客し、開店前から行列になることが当たり前となった同店の多忙な様子が伝えられます。

番組は、全国の「オモてなしすぎでオモしろいウマい店」を紹介。進行はお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二さんが務め、アイドルグループ「櫻坂46」の守屋麗奈さんと的野美青さん、お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーさん、ヒップホップアーティストのAK-69さんがゲストとして出演します。