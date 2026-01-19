日常の移動時間に癒しをお届け！30周年を迎えたポムポムプリン、JR山手線をラッピング
株式会社サンリオのキャラクター「ポムポムプリン」は、2026年にデビュー30周年を迎えた。アニバーサリーイヤーの開幕を盛り上げる、ポムポムプリンのデザインをあしらったJR山手線ラッピングトレインが2026年1月17日(土)より運行しており、2月1日(日)までの期間限定で楽しめる。毎日の通勤・通学など日常の移動時間に、ポムポムプリンがくすっと笑えてふっと肩の力が抜ける癒しをお届けする。
ラッピングトレインでは、車体のドア横にポムポムプリンのビジュアルをあしらうだけでなく、車内全体もポムポムプリン一色に。アニバーサリーイヤーのキーメッセージ「むずかしいこと、しらんぷりん♪」をテーマに、ポスター、アドストラップ(吊革広告) 、ドアガラスステッカーなどがポムポムプリンの特別デザイン仕様になり、トレインチャンネルではポムポムプリンの1日を描く約4分間の特別アニメーションを初公開する。ポムポムプリンと一緒に「ぼーっとのんびり」できるやさしい癒しの空間を体感できる。
■ポムポムプリン30周年 山手線ラッピングトレイン概要
運行期間：2026年1月17日(土)〜2月1日(日)
運行車両：山手線 E235系、1編成(11両)
装飾仕様：
車体広告、中づりポスター、ドア横ポスター、アドストラップ(吊革広告)、貫通扉ガラス面シート、ドアガラスステッカー、トレインチャンネル、まど上チャンネル、サイドチャンネル
詳細URL：https://www.sanrio.co.jp/news/spots/pn-jr-train-20260119/
※編成や運行情報について、鉄道会社や駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。
※広告をご覧になる際は、駅構内・車内での安全に十分ご配慮のうえ、まわりのお客様のご迷惑とならないようご注意ください。
※運行期間は予定であり、予告なく変更または中止となる場合がある。
※運行期間中であっても、やむを得ず運休となる場合がある。
※画像は全てイメージ
■ポムポムプリンの特別デザインで車両をラッピング！
山手線ラッピングトレインの車体デザインは30周年を記念した描き下ろしイラストを使用。ポムポムプリンとかわいい仲間たち「チームプリン」が仲良くのんびり過ごす様子を描いている。また、車内でもポムポムプリンが様々な場所に登場。ポスターやアドストラップ(吊革広告)、ドアガラスステッカーなどで、車内をポムポムプリン一色にする。また、トレインチャンネルでは特別映像を初公開する。見ているだけで気持ちがふっと軽くなるような、ポムポムプリンののんびりした1日を覗き見できる癒しのアニメーションを楽しめる。
車体広告
貫通扉ガラス面シート
中づりポスター
中づりポスター
アドストラップ(吊革広告)
ドア横ポスター
ドア横ポスター
トレインチャンネル、まど上チャンネル、サイドチャンネル アニメーション映像より引用した画像
トレインチャンネル、まど上チャンネル、サイドチャンネル アニメーション映像より引用した画像
※画像は全てイメージ
■ポムポムプリン30周年ロゴ・メッセージ
勉強、おしごと、将来のこと…
みんな毎日考えることがいっぱいだ〜。
そんなときこそ、ぼ〜っとのんびりしなくっちゃ。
おひるね、おさんぽ、だいすきなおともだち。
それさえあれば、ぼくはゴキゲン♪
ほら、おそとはいい天気
むずかしいこと いったん忘れて、きみもこっちであそぼうよ〜。
ーいまからいっしょにポムポムしよ？ ー
ポムポムプリン 30th ANNIVERSARY
特設サイトURL：https://pompompurin30th.sanrio.co.jp
コンセプトムービーURL：https://sanrio.site/Y2a1C
※ポムポムプリン30周年特設サイトからも確認できる
■プロフィール
〇ポムポムプリン
こげ茶色のベレー帽がトレードマークの、ゴールデンレトリバーの男のコ。のんびり屋で、好きな言葉は「おでかけ」、嫌いな言葉は「おるすばん」。くつ集めが趣味。
公式キャラクターサイト：https://www.sanrio.co.jp/characters/pompompurin/
公式X：https://x.com/purin_sanrio
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pompompurin_anime
© 2026 SANRIO CO.,LTD. 著作 株式会社サンリオ
■株式会社サンリオ
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・初春限定の紅白二彩鍋を堪能！しゃぶしゃぶ温野菜、初春の新メニュー「紅白しゃぶしゃぶ」試食会
・もったいないを価値に！沖縄・読谷村の規格外にんじんを活かしたレトルトカレー
・北海道産オオズワイガニの蟹身を存分に堪能！フレッシュネスバーガー、冬の濃厚クリームコロッケバーガー
・立ち座りが楽になる！3段階の高さ調節ができる高座椅子
・2段階開閉で荷物を出し入れしやすい！かご付き台車
■ポムポムプリン30周年 山手線ラッピングトレイン概要
運行期間：2026年1月17日(土)〜2月1日(日)
運行車両：山手線 E235系、1編成(11両)
装飾仕様：
車体広告、中づりポスター、ドア横ポスター、アドストラップ(吊革広告)、貫通扉ガラス面シート、ドアガラスステッカー、トレインチャンネル、まど上チャンネル、サイドチャンネル
詳細URL：https://www.sanrio.co.jp/news/spots/pn-jr-train-20260119/
※編成や運行情報について、鉄道会社や駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。
※広告をご覧になる際は、駅構内・車内での安全に十分ご配慮のうえ、まわりのお客様のご迷惑とならないようご注意ください。
※運行期間は予定であり、予告なく変更または中止となる場合がある。
※運行期間中であっても、やむを得ず運休となる場合がある。
※画像は全てイメージ
■ポムポムプリンの特別デザインで車両をラッピング！
山手線ラッピングトレインの車体デザインは30周年を記念した描き下ろしイラストを使用。ポムポムプリンとかわいい仲間たち「チームプリン」が仲良くのんびり過ごす様子を描いている。また、車内でもポムポムプリンが様々な場所に登場。ポスターやアドストラップ(吊革広告)、ドアガラスステッカーなどで、車内をポムポムプリン一色にする。また、トレインチャンネルでは特別映像を初公開する。見ているだけで気持ちがふっと軽くなるような、ポムポムプリンののんびりした1日を覗き見できる癒しのアニメーションを楽しめる。
車体広告
貫通扉ガラス面シート
中づりポスター
中づりポスター
アドストラップ(吊革広告)
ドア横ポスター
ドア横ポスター
トレインチャンネル、まど上チャンネル、サイドチャンネル アニメーション映像より引用した画像
トレインチャンネル、まど上チャンネル、サイドチャンネル アニメーション映像より引用した画像
※画像は全てイメージ
■ポムポムプリン30周年ロゴ・メッセージ
勉強、おしごと、将来のこと…
みんな毎日考えることがいっぱいだ〜。
そんなときこそ、ぼ〜っとのんびりしなくっちゃ。
おひるね、おさんぽ、だいすきなおともだち。
それさえあれば、ぼくはゴキゲン♪
ほら、おそとはいい天気
むずかしいこと いったん忘れて、きみもこっちであそぼうよ〜。
ーいまからいっしょにポムポムしよ？ ー
ポムポムプリン 30th ANNIVERSARY
特設サイトURL：https://pompompurin30th.sanrio.co.jp
コンセプトムービーURL：https://sanrio.site/Y2a1C
※ポムポムプリン30周年特設サイトからも確認できる
■プロフィール
〇ポムポムプリン
こげ茶色のベレー帽がトレードマークの、ゴールデンレトリバーの男のコ。のんびり屋で、好きな言葉は「おでかけ」、嫌いな言葉は「おるすばん」。くつ集めが趣味。
公式キャラクターサイト：https://www.sanrio.co.jp/characters/pompompurin/
公式X：https://x.com/purin_sanrio
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pompompurin_anime
© 2026 SANRIO CO.,LTD. 著作 株式会社サンリオ
■株式会社サンリオ
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・初春限定の紅白二彩鍋を堪能！しゃぶしゃぶ温野菜、初春の新メニュー「紅白しゃぶしゃぶ」試食会
・もったいないを価値に！沖縄・読谷村の規格外にんじんを活かしたレトルトカレー
・北海道産オオズワイガニの蟹身を存分に堪能！フレッシュネスバーガー、冬の濃厚クリームコロッケバーガー
・立ち座りが楽になる！3段階の高さ調節ができる高座椅子
・2段階開閉で荷物を出し入れしやすい！かご付き台車