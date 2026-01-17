ニューヨーク・ポスト紙は16日（日本時間17日）、ドジャースがカイル・タッカー外野手（28）と契約したことにより、ワールドシリーズ制覇のオッズが歴史的な水準に達したと報じた。

「ベットMGMスポーツブック」によると、ドジャースの3連覇オッズは＋225。100ドルを賭けて的中した場合、225ドルの利益が得られることを意味する。このオッズを確率に換算すると、約31％の確率で優勝すると見込まれている計算になる。

通常の優勝候補は＋800〜＋1200（8〜12％）、特に強いと言われるチームでも＋400前後（20％未満）が一般的だ。それに対し、2026年のドジャースは＋225＝約31％。開幕時点での優勝オッズとしては、2003年ヤンキース（＋200）以来、23年ぶりの大本命で、オッズ的には「3回に1回は優勝すると見られている」ことを意味する。

タッカー加入の影響で、対抗馬と目されていたヤンキースの優勝確率は、約12％（＋750）から約9％（10対1）へと後退。フィリーズ、マリナーズ、ブルージェイズが、その後に続く評価となっている。なお、タッカー獲得前のドジャースのオッズは＋300で、優勝の確率は25％と見積もられていた。