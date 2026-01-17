パパとわんこの心温まるワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で274万回再生を突破し、「可愛すぎてニヤニヤ」「顔が最高」「癒しの時間ですね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『旦那と犬が静かだな』と思って見に行くと、お風呂場にいて…家族愛を感じる『素敵な光景』】

パパとわんこがいない！？

Instagramアカウント「thea_1021」の投稿主さんは、カニンヘンダックスの『ティア』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。この日、投稿主さんは、家の中が妙に静かなことに気が付きました。よく見てみると、パパとティアちゃんの姿がありません。家の中を探したところ、2人はお風呂に入っていたそうです。

専用のバスタブにお湯を張り、ぬくぬくと温まっている様子のティアちゃん。傍らでは、パパがティアちゃんにシャワーをかけてあげていました。とっても贅沢なお風呂の入り方に、思わずほっこり…♡ティアちゃんのために最高の環境を用意してあげるパパから、ティアちゃんへの愛情が伝わります。

素敵な光景にニヤニヤ♪

お湯に浸かるティアちゃんはとっても気持ちよさそうだったそうです。バスタブの縁に顎を乗せて、ウトウト…。今にも眠りそうだったといいます。ちなみに、バスタブの縁には、顎が痛くないようタオルがかかっていたとか。

とってもお風呂好きなティアちゃんですが、意外なことに子犬時代はお風呂嫌いだったといいます。優しく声かけしたり、タオルを使ったりして、少しずつ慣れていったそうです。

パパと極上のリラックスタイムを楽しんでいたティアちゃん。とっても幸せそうな表情に、見ている方まで笑顔になってしまいますね♡

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「とても気持ちよさそう」「ヘッドスパみたい」「見てるだけで癒されます」などさまざまなコメントが寄せられました。

お風呂好きなわんこ

別の日にも、ティアちゃんのお風呂の様子が紹介されています。この日は、専用のバスタブをすぐに用意することができなかったとか。大好きなバスタブがなかったティアちゃんは、なんと小さな桶に無理矢理入ったといいます。

桶にお湯を入れてみると、満足気な表情になったというティアちゃん。ぎゅうぎゅうでちょっぴり苦しいけど、なんとしてでもお湯に浸かりたいティアちゃんなのでした。

Instagramアカウント「thea_1021」には、ティアちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「thea_1021」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております