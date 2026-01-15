Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¡ÖNVIDIA¤ÎH200¤Ï¶ØÍ¢ÉÊ¤Ê¤Î¤ÇÍ¢Æþ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤ËÄÌÃ£
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¹ñÆâ¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤ÆNVIDIA¤Ê¤É¤Î¹âÀÇ½È¾Æ³ÂÎ¤Î¹ØÆþ¶Ø»ß¤òÄÌÃ£¤·¤¿¤³¤È¤¬¥í¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ï¹âÀÇ½AI¥Á¥Ã¥×¤ÎÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤ò¾ò·ïÉÕ¤¤Ç¾µÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏÍ¢Æþ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
Exclusive: China's customs agents told Nvidia's H200 chips are not permitted, sources say | Reuters
2026Ç¯1·î15Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤ÏAI¤Î³Ø½¬¤ä¼Â¹Ô¤ËÌòÎ©¤Ä¹âÀÇ½È¾Æ³ÂÎ¤ÎÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤ò¾ò·ïÉÕ¤¤Ç¾µÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢NVIDIA¤ÎH200¤äAMD¤ÎMI325X¤È¤¤¤Ã¤¿AI¥Á¥Ã¥×¤òÃæ¹ñ¤ØÍ¢½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
NVIDIA¤ÈAMD¤ÎAI¥Á¥Ã¥×¤òÃæ¹ñ¤ËÍ¢½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·µ¬Â§¤ò¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤¬È¯É½¡¢H200¤ÈMI325X¤ÎÍ¢½Ð¤¬À©¸ÂÉÕ¤¤Çµö²Ä¤µ¤ì¤ë - GIGAZINE
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥í¥¤¥¿¡¼¤ÏÊ£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤ò¤â¤È¤ËÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬AI¥Á¥Ã¥×¤ÎÍ¢Æþ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÀÇ´Ø¤Ï¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖH200¤ÎÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢Æþ¤Ïµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÄÌÃ£¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤µ¤é¤ËÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¹ñÆâ¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È¤ò¾·½¸¤·¤Æ¡ÖÉ¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤ò½ü¤¤¤ÆÈ¾Æ³ÂÎ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñÅö¶É¤¬½Ð¤·¤¿¾ò·ï¤ÏÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¯¡¢»ö¼Â¾å¤ÎÍ¢Æþ¶Ø»ß¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñÅö¶É¤Ï¶Ø»ß»Ø¼¨¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢°ì»þÅª¤ÊÁ¼ÃÖ¤Ê¤Î¤«±ÊÂ³Åª¤ÊÁ¼ÃÖ¤Ê¤Î¤«¤âÉÔÌÀ¤Ê¾õÂÖ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤¬2025Ç¯12·î¤ËÍ¢½Ðµ¬À©¤Î´ËÏÂÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿Åö»þ¤«¤éÍ¢ÆþÀ©¸Â¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²þ¤á¤ÆÍ¢ÆþÂÐ¤¹¤ë¸·¤·¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¥í¥¤¥¿¡¼¤Ï2025Ç¯12·î¤Ë¡ÖÃæ¹ñ¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È¤¬NVIDIA¤ËÂÐ¤·¤Æ200Ëü¸Ä°Ê¾å¤ÎH200¤òÈ¯Ãí¤·¤Æ¤¤¤ë¡£NVIDIA¤Ë¤ÏH200¤Îºß¸Ë¤¬70Ëü¸Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤ÏÍ¢½Ð¤ò¾µÇ§¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬Í¢Æþ¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢NVIDIA¤Ë¤è¤ëÃæ¹ñ´ë¶È¤Ø¤Î¥Á¥Ã¥×ÈÎÇä¤¬Í½ÄêÄÌ¤ê¿Ê¤à¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¹âÀÇ½È¾Æ³ÂÎ¤ò¼«¹ñ¤ÇÀ¸»º¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆ°¤¤â³èÈ¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¤Ï¹âÀÇ½È¾Æ³ÂÎ¤ÎÀ½Â¤¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ëEUV¥ê¥½¥°¥é¥Õ¥£¤Î¥ê¥Ð¡¼¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤¬ASML¤Î¸µ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆEUV¥ê¥½¥°¥é¥Õ¥£¡¼ÁõÃÖ¤Î¥ê¥Ð¡¼¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¡¢»îºîµ¡¤¬´û¤Ë´°À®¤·¤Æ¤ª¤ê¹âÀÇ½È¾Æ³ÂÎ¤Î¼«¹ñÀ¸»º´Ö¶á¤« - GIGAZINE