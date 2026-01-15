¡Öº£¤Î¥ä¥ÄÄù¤á½Ð¤»¡×¼ì·®¤Î¡È¶âÀ±¡ÉµÁ¥ÎÉÙ»Î¡¢²ÖÆ»±ü¤Ç´ÑµÒ¤Î»×¤ï¤Ì´í¸±¹Ô°Ù¤Ë¡È¥Ò¥ä¥ê¡É Ê°¤ê¤ÎÀ¼Áê¼¡¤°
¡ãÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡ä¡þ»ÍÆüÌÜ¡þ14Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡ÛµÁ¥ÎÉÙ»Î¡¢´ÑµÒ¤Î´í¸±¹Ô°Ù¤Ë¡È¥Ò¥ä¥ê¡É¤Ê½Ö´Ö
¡¡»°ÆüÌÜ¤ËÂ³¤¡¢·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¤ÇÏ¢Æü¤ÎÂç¶âÀ±¤òµó¤²¤¿µÁ¥ÎÉÙ»Î¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤ë´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢°ìÉô¤Î´ÑµÒ¤Ë¤è¤ë²ÖÆ»±ü¤Ç¤Î´í¸±¹Ô°Ù¤¬¿å¤òº¹¤¹»ÄÇ°¤Ê°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤Ð¡Ä¤Ê¡È¥Ò¥ä¥ê¡É¤Î½Ö´Ö¤Ë¡Öº£¤Î¥ä¥ÄÄù¤á½Ð¤»¡×¡Ö´í¤Ê¤¤¤À¤í¡×¤Ê¤ÉÊ°¤ê¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡Á°Æ¬É®Æ¬¡¦µÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥±ßÀ¡Ë¤¬²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤òÇË¤ê¡¢2ÆüÏ¢Â³¤Î¶âÀ±¤òµó¤²¤¿¡£´ÛÆâ¤¬ÁûÁ³¤È¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ÂçÎÌ¤Î·ü¾Þ¤òÊú¤¨¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÅì¤Î²ÖÆ»¤ò°ú¤¾å¤²¤ëµÁ¥ÎÉÙ»Î¤ËÂÐ¤·¤ÆÆÍÇ¡¡¢ºÂÉÛÃÄ¤¬Åê¤²¤Ä¤±¤é¤ì¤ë´í¸±¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÂÉÛÃÄ¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ëº¸Á°Êý¤Ë»ëÀþ¤òÁ÷¤ê¡¢¡È¤¢¤ï¤ä¡É¤Î¤È¤³¤í¤ÇÄ¾·â¤ò²óÈò¤·¤¿µÁ¥ÎÉÙ»Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤Ð¡Ä¤Î»öÂÖ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öº£¤Î¥ä¥ÄÄù¤á½Ð¤»¡×¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¤¬°¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÊ°¤ê¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡¡»°ÆüÌÜ¤ÎË¾ºÎ¶·âÇË¤ËÂ³¤¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤ò¹ë²÷¤Ê¾å¼êÅê¤²¤ÇÇË¤Ã¤¿µÁ¥ÎÉÙ»Î¡£¼«¿ÈÄÌ»»3¸ÄÌÜ¡¢2ÆüÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¶âÀ±¤òµó¤²¤ë¤È¡¢´ÛÆâ¤Ë¤ÏÃÏÌÄ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê´¿À¼¤¬¶Á¤¡¢ºÂÉÛÃÄ¤¬Éñ¤Ã¤¿¡£µÁ¥ÎÉÙ»Î¤Ïº£¾ì½ê2¾¡2ÇÔ¤Î¸ÞÊ¬¤ËÌá¤·¡¢°ìÊý¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤Ïº£¾ì½ê½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âÌäÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¼èÁÈÄ¾¸å¤Î²ÖÆ»¤Çµ¯¤¤¿¡£ÂçÎÌ¤Î·ü¾ÞÂ«¤òÊú¤¨¡¢¸Ø¤é¤·¤²¤ËÅì¤Î²ÖÆ»¤ò°ú¤¾å¤²¤ëµÁ¥ÎÉÙ»Î¤ËÂÐ¤·¡¢º¸¼Ð¤áÁ°Êý¤«¤é1Ëç¤ÎºÂÉÛÃÄ¤¬ÌÔÎõ¤ÊÀª¤¤¤ÇÈôÍè¡£µÁ¥ÎÉÙ»Î¤Ï¤³¤ì¤ò´Ö°ìÈ±¤Ç²óÈò¤·¤¿¤¬¡¢°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ì¤Ð´éÌÌ¤òÄ¾·â¤·¤«¤Í¤Ê¤¤´í¸±¤Ê³ÑÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÂÉÛÃÄ¤¬Éñ¤¦¸÷·Ê¤ÏÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤Î¡ÈÉ÷Êª»í¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¡ÖÁêËÐ¶¥µ»´ÑÀï·ÀÌóÌó´¾¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌÀ³Î¤Ê¶Ø»ß»ö¹à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âè8¾ò¡Ê¶Ø»ß¹Ô°Ù¡Ë¤Ë¤Ï¡ÖÊªÉÊ¤ÎÅê¤²Æþ¤ì¡×¡ÖÂ¾¿Í¤ÎÀ¸Ì¿¡¢¿ÈÂÎ¡¢ºâ»º¤Ë´í¸±¤òµÚ¤Ü¤¹¶ó¤Î¤¢¤ë¹Ô°Ù¡×¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¹Ô°Ù¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡£
¡¡º£¾ì½êÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤ÎYouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¿ÆÊý¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜ¾ì½êÃæ¤Î´ÑÀï¥Þ¥Ê¡¼¤ä°ÅÌÛ¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¡ÖÁêËÐ´ÑÀïÁ°¤Ë´Ñ¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª´ÑÀï¥Þ¥Ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿ÆÊý²ñµÄ¡ª¿ÆÊý¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤«¤é¤Î¤ª´ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÂÉÛÃÄ¤òÅê¤²¤ë¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤¬¤¢¤ê¡¢»°ÊÝ¥ö´Ø¿ÆÊý¤¬¡ÖºÂÉÛÃÄ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÄÁ°¤ÎÊý¤¬Åö¤¿¤ë¤È¤Ç¤¹¤Í¡Ä·ë¹½ÀÎ¡¢ÊÜÂÇ¤Á¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¤Ã¤Æ¡Ä¤½¤Î¤Þ¤ÞÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿Êý¤â°Õ³°¤È¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÂçÖÖ¿ÆÊý¤â¡Ö´í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡ÄºÂÉÛÃÄ¤ÏËÜÅö¤Ë¡Ä¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¤³¤Ü¤»¤Ð¡¢»°ÊÝ¥ö´Ø¿ÆÊý¤¬Â³¤±¤Æ¡ÖºÂÉÛÃÄ¤Ï¤â¤¦ÀäÂÐ¡ªÅê¤²¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È¤Ô¤·¤ã¤ê¡£¾®ÌîÀî¿ÆÊý¤â¡Ö¤¢¤ìÄË¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä·ë¹½¡×¤È±þ¤¸¤ì¤Ð¡¢»°ÊÝ¥ö´Ø¿ÆÊý¤Ï´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¡ÖÄË¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¡£
¡¡ÏÃ¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡Ö³§¤µ¤ó±ó¤¯¤ËÈô¤Ð¤·¤¿¤¤¤«¤é²óÅ¾¤µ¤»¤ÆÅê¤²¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢ÌÜ¤Ê¤ó¤«¤ËÅö¤¿¤ë¤È¼ºÌÀ¤¹¤ë´í¸±¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡×¤È»°ÊÝ¥ö´Ø¿ÆÊý¡£¤³¤ì¤ËÂçÖÖ¿ÆÊý¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤Î¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¡Äºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£ºÂÉÛÃÄÅê¤²¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¤½¤³¤ÏÀ§Èó¡Ä¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¶ÛÇ÷¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢ABEMA¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÁÀ¤Ã¤ÆºÂÉÛÃÄÅê¤²¤Æ¤ë¡×¡Ö¥±¥¬¤¹¤ë¤¾¡×¡ÖºÂÉÛÃÄ´í¤Ê¤¤¤À¤í¡×¡Öº£¤Î¥ä¥ÄÄù¤á½Ð¤»¡×¤Ê¤ÉÊ°¤ê¤ÎÀ¼¤¬Ê®½Ð¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ï¢Æü¤Î¶âÀ±ÇÛµë¤È¤Ê¤Ã¤¿²£¹Ë¿Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤í²£¹Ë¡ª¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬²£¹Ë¤«¤ï¤«¤é¤ó¡×¤È¼¸Ó£¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë