M!LK佐野勇斗、塩粼太智、曽野舜太『ニノなのにSP』で大調査！自転車のみで栃木県日光市の観光名所を回る

1月14日20時54分から、TBSにて『ニノなのにSP』が放送される。

■番組史上初、伊藤英明が2度目の司会

本番組は、二宮和也がMCを務め、「なのに」をキーワードに様々な物事や人物の意外な一面を掘り下げる「ギャップ検証バラエティ」。MCは二宮「なのに」ゲストが司会を務める。

スタジオゲストには、日曜劇場『リブート』から、鈴木亮平、戸田恵梨香、伊藤英明、蒔田彩珠、さらにアンタッチャブルの柴田英嗣が登場。これまで同様、MCは二宮「なのに」司会は伊藤が務める。番組史上初の2度目の司会を務めることとなった伊藤が、今回はどんな司会ぶりを見せるのか注目だ。

◎ACEes佐藤龍我、3日“なのに”1,000円生活

3日間をたった1,000円で生活しなければいけなくなったら、Z世代の若者はどう乗り切るのか!? 第2弾となる今回はACEes佐藤龍我が挑戦。パンの耳や袋焼きそばなど、激安食材を求めスーパーへ。味付けを工夫したアレンジ料理など、今回はどんな節約術で乗り切るのか？ さらに、スタジオゲストの鈴木の下積み時代の貴重な節約エピソードも。

◎M!LK、観光名所を一日で回れるか!?

人気観光地の観光名所を一日でいくつ回れるのか？ 今回は日光東照宮、いろは坂、華厳の滝など数々の観光名所で知られる栃木県日光市で検証。この検証に挑むのは『ニノなのに』ではおなじみのM!LKから、佐野勇斗、塩崎太智（「崎」は、たつさきが正式表記）、曽野舜太。これまで数々の自転車移動の検証を行ってきたM!LKのメンバーだが、時間と体力との勝負をしながら10ヵ所の観光名所のうち、自転車のみでいくつ回れるのか!?

◎ゴッドハンドを徹底検証

催眠術や怪奇現象など、テレビでよく観るけど実際はどうなのか気になるものを徹底検証。今回は歯科医師でありながら、さするだけ“なのに”肩こりが改善すると提唱している、ゴッドハンド・佐藤青児先生の協力のもと、検証を実施。医療ドラマへの出演経験がある俳優・小手伸也、ワタリ119、福留光帆が、さするだけ“なのに”改善するのか、そこにはどんな理論があるのか？ 実際に体験をして徹底検証。誰でも自宅でできる肩こり解消法も紹介する。

◎鈴木亮平、戸田恵梨香が、チョコペンで書き初めに挑戦

スタジオではお正月祝いとして、新年にふさわしい書き初め企画を実施。今回は普通の書き初めとは異なり、日曜劇場『リブート』で鈴木が演じる役柄にちなんで、パティシエがケーキのプレートなどで使用する“チョコペン”を使い、鈴木、戸田のふたりが新年の抱負を発表。さらに、筆跡診断士監修のもと、チョコペンの文字“なのに”筆跡診断。筆跡から予想される素顔とは!?

『ニノなのにSP』は、1月14日20時54分から放送。

■番組情報

TBS系『ニノなのにSP』

01/14（水）20:54～22:57

＜スタジオ出演者＞

MC：二宮和也

スタジオゲスト（※50音順）：伊藤英明、柴田英嗣（アンタッチャブル）、鈴木亮平、戸田恵梨香、蒔田彩珠

＜VTR出演者＞（※50音順）

小手伸也、佐藤龍我（ACEes）、佐野勇斗（M!LK）、塩崎太智（M!LK）、曽野舜太（M!LK）、福留光帆、ワタリ119

(C)TBS

