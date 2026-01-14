¥È¥é¥ó¥×»á¡¢»ë»¡Àè¤Î¼«Æ°¼Ö¹©¾ì¤ÇÃæ»ØÎ©¤Æ¤¿¤«¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡ÖÅ¬ÀÚ¡×¤ÈÀâÌÀ
¡ÊCNN¡ËÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬13Æü¤ËÊÆÃæÀ¾Éô¥ß¥·¥¬¥ó½£¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¼«Æ°¼Ö¹©¾ì¤ò»ë»¡¤ËË¬¤ì¤¿¤µ¤¤¡¢Ã¯¤«¤Ë¸þ¤±¤ÆÃæ»Ø¤òÎ©¤Æ¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¾ìÌÌ¤¬Æ°²è¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¤³¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡ÖÅ¬ÀÚ¡×¤ÊÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥Á¥ã¥ó¹ÊóÉôÄ¹¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¡Ö¶¸¿Í¤¬·ãÅÜ¤·¤ÆÇÍëÊ»¨¸À¡Ê¤Ð¤ê¤¾¤¦¤´¤ó¡Ë¤ò¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢ÂçÅýÎÎ¤ÏÅ¬ÀÚ¤«¤ÄÌÀ³Î¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÊÆ·ÝÇ½¥á¥Ç¥£¥¢TMZ¤¬Æþ¼ê¤·¤¿Ìó30ÉÃ¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¶«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤ë¿ÍÊª¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤¬²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¡£TMZ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¿ÍÊª¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¾®»ùÀ°¦¼Ô¤ÎÊÝ¸î¼Ô¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤È¤¤¤¦¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¹©¾ìÆâ¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹©¾ì¤Îºî¶È¾ì¤ÎÊý¤ò»Ø¤µ¤¹ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤ë¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬±¦¼ê¤Ç¹©¾ìÆâ¤ÎÃ¯¤«¤ËÃæ»Ø¤òÎ©¤Æ¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¾ìÌÌ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¼¡¤ËºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤è¤ê³ÈÂç¤·¤¿±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£TMZ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î±ÇÁü¤Ç¤â¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¤½¤Î¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¤¢¤ë¿ÍÊª¤¬¡Ö¾®»ùÀ°¦¼Ô¤ÎÊÝ¸î¼Ô¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
TMZ¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¤½¤Î¿ÍÊª¤ò»Ø¤µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ê¸ø¤Î¾ì¤Ç¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÉ½¸½¤È¤µ¤ì¤ë¡Ë¡ÖF¥ï¡¼¥É¡×¤ò2²ó¸À¤¦¤«¡¢¸ý¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¥Õ¥©¡¼¥É¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö²æ¡¹¤Î¥³¥¢¥Ð¥ê¥å¡¼¤Î°ì¤Ä¤Ï·É°Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢»ÜÀßÆâ¤Ç¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¿ÍÊª¤òÍÆÇ§¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¥×¥í¥»¥¹¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸ÄÊÌ¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê»öÊÁ¤Ï¼è¤ê¾å¤²¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£