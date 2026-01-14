¡Ö²Á³Ê¤¬ÅÜ¤ê¤Îº¬¸»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¡WBC¥Í¥Ã¥ÈÆÈÀêÇÛ¿®¤ÎÌäÂêÅÀ¤òNY»æÊ¬ÀÏ¡Ö»Ò¶¡¤¬¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ë´¶Æ°¤ò¡Ä¡×
ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤Ê¤·¤¬¤Ê¤¼ÂçÌäÂê¤Ë¡©NY¥Ý¥¹¥È¤¬ÆÃ½¸
¡¡3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÏÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤ÇÆÈÀêÃæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯8·î¡£ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾×·â¤Ïº£¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»ö¾Ý¤òÊÆ»æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¡×¤¬ÆÃ½¸¡£¡Ö²Á³Ê¤¬¿Í¡¹¤ÎÅÜ¤ê¤Îº¬¸»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖNetflix¤¬´ÉÍý¤¹¤ëWBC¤ËÆüËÜ¤ÏÉÔËþ¤²¡×¤È¤¤¤¦¤³¤Îµ»ö¤Ï¡Ö¼¡²ó¤ÎWBC³«Ëë¤Þ¤Ç2¤«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿º£¡¢¤³¤ÎÅç¹ñ¤Ç¤Ï¤«¤Ä¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦½ñ¤½Ð¤·¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÉáµÚ¤¬¿Ê¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ëÆ°²èÇÛ¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖNetflix¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âÈæ³ÓÅª°Â²Á¤À¡£¹¹ð¤¢¤ê¤Ç·î³Û6¥É¥ëÌ¤Ëþ¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥é¥ó¤Ç¤â10¥É¥ëÌ¤Ëþ¤À¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡Ö²Á³Ê¤¬¿Í¡¹¤ÎÅÜ¤ê¤Îº¬¸»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÆüËÜ¼Ò²ñ¤¬ÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¶°ø¤ò»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ú¥¤¥Ñ¡¼¥Ó¥å¡¼¤¬°ìÈÌÅª¤ÊÊÆ¹ñ¼Ò²ñ¤«¤é¸«¤¿µ¿Ìä¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¹âÎð¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ËNetflix¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡WBC¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë»Ò¤É¤â¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¥¤¥Á¥í¡¼¤ò¸«¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ë´¶Æ°¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×
¡¡¤³¤³¤ÇÈæ³Ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯3·î¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Åìµþ³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£¡ÖºòÇ¯¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Åìµþ¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹Àï¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Å¾Çä¤Ç1000¥É¥ë¡ÊÌó15Ëü8000±ß¡Ë¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¹âÃÍ¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÉÔËþ¤¬É½ÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î°Û¾ï¤Ê¥Á¥±¥Ã¥È¾õ¶·¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥«¥Ö¥¹¤Î2»î¹ç¤ÏËþ°÷¤Î´ÑµÒ¤ò½¸¤á¡¢ÆüËÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤âÆ±ÍÍ¤À¤Ã¤¿¡£Îý½¬´ÑÀïÍÑ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤âÈÎÇä¤µ¤ì¡¢´°Çä¤·¤¿¡×¤È¡¢´ÑµÒÆ°°÷¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤Î¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ò¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ç®°Õ¤¬¡¢¹âÆ¤¹¤ë¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¤Ø¤Î·üÇ°¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡ÖNetflix¤ÏÆ±ÍÍ¤Î·ë²Ì¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤âÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂçÃ«¤ò¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íß¤¬¡¢Netflix¤Î·ÀÌóÁý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë