【40・50代ヘア】これなら私でも、、♡ 派手じゃない & 白髪もぼかす！「上品ハイライト」

「ハイライト」に興味はあるけれど、派手になりそうで一歩踏み出せない……。そんな大人世代にこそ知ってほしいのが、色味や入れ方を工夫した、上品なハイライトです。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、白髪をなじませつつ、さりげなく印象を引き上げてくれるハイライトデザインを厳選してご紹介します。

ロブパーマに溶け込む上品ハイライト

ロブパーマに、赤みを抑えたまろやかなブラウンをベースカラーとして採用。そこへ細めのベージュハイライトを散らすことで、カールの重なりに自然な陰影が生まれています。ハイライトは主張しすぎず、毛束感を引き立てる役割に。動きのあるパーマスタイルでも派手に見えにくく、白髪も自然になじみそうです。

明るめグレージュで柔らかく魅せる、丸みロブ

ストレートタッチの丸みロブに、明るめのグレージュを似合わせたスタイル。ハイライトは色味の近いベージュを全体に入れて、コントラストは控え目に。ハイライトを強調するのではなく、奥行きを足すイメージで、髪全体に自然な立体感を演出しています。明るさはあるのに落ち着いて見える、大人向きのハイライトデザインです。

ブルーベースブラウンの切りっぱなしボブ

プツっとしたラインが特徴のボブに、オレンジ味を抑えたブルーベースのブラウンを合わせたデザイン。ハイライトは顔まわりと毛先を中心に入れることで、抜け感のある仕上がりに。ウェット感とクシ跡をいかすことで、ハイライトが線ではなく質感としてなじんでいます。白髪が目立ちにくく、こなれた雰囲気が漂うハイライトボブです。

ベージュ系でまとめたふんわり丸みボブ

レイヤーカットで空気感を出した丸みボブに、ベージュをベースカラーとしてオン。ハイライトもトーンアップしたベージュ系を選び、全体の色調をそろえています。明暗差をつけすぎないため、ハイライトが自然に溶け込み、上品な立体感に。ふんわり感を損なわず、白髪もなじませやすい配色がポイントです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaito_litze.osaka様、@shoki______hair様、@sakosakosakosako様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里