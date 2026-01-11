ブーツに飽きたら“こっち”！【GU】履くだけでシャレる♡「バレエスニーカー」

ブーツが定番になりがちなこの時期、足元を少し変えるだけでコーデの鮮度はグッと上がります。そこで注目したいのが、バレエシューズの可愛さとスニーカーの歩きやすさをいいとこ取りした【GU（ジーユー）】の「バレエスニーカー」。大人にちょうどよい甘さで取り入れやすく、1点投入でトレンド感を加えてくれるのが魅力。ラフ過ぎず、ほどよいきちんと感が欲しい日にも頼れる存在です。

ギャザー × リボンで大人フェミニンな足元にアップデート

【GU】「ストラップバレエスニーカー」\2,990（税込）

フェミニン派さんにもおすすめの1足がコレ！ バレエシューズの見た目にストラップとリボンデザインが効いていて、歩きやすいスニーカーソールなのがポイント。公式オンラインでも「沢山歩いても疲れにくい」仕様とこだわっているよう。カラーはレッド・ブラック・ベージュ・ダークブラウンと、どれも普段の装いに合わせやすいラインナップ。

レッドの差し色で一気に垢抜け

ネイビーベースのボーダーカーディガンに、落ち感のあるワイドパンツを合わせたシンプルコーデ。そこにレッドの「ストラップバレエスニーカー」を効かせて、足元からさりげなく遊び心をプラス。甘さのあるデザインも、ネイビーワントーンなら大人っぽくまとまります。バッグもレッドでリンクさせて統一感を意識。気負わず真似できて、オシャレに見えるバランスです。

レースアップデザインで足元にさりげない変化を

【GU】「レースアップバレエスニーカー」\2,990（税込）

バレエシューズの可愛さに、異素材コンビデザインでメリハリをプラス。レースアップのディテールが、甘さをほどよく引き締めてくれます。カラーはダークブラウン・グレー・ブラックと、大人ルックに馴染みやすい3色がラインナップ。カジュアルなコーデにはもちろん、きれいめな装いの外しとして取り入れるのもおすすめ。

素材感で差がつくゆる大人スタイル

ゆるっとしたグリーンのニットハーフジップで、大人カジュアルに。ボトムスはベロアのマキシスカートを合わせ、落ち着いた女性らしさを演出。足元にはブラックの「レースアップバレエスニーカー」を投入し、きれいめコーデを少しラフに。異素材同士の組み合わせが、シンプルなのに奥行きのある印象に仕上げてくれます。気取らずに今っぽく見せたい日にちょうどいい着こなしです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子