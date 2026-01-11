「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に“曇りガラス”の中にいます」――。話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

一般化された質問が解釈のズレを生む

一見すると、会話が柔らかく、相手を気遣っているように見える人がいます。しかし実際には、その聞き方によって、周囲との認識がズレていくことがあります。

周りから「話が噛み合わない」「言っていることが浅い」と思われてしまう人に共通しているのが、一般化された質問を多用すること。特に問題になるのが、「いつも」を含む質問です。

「いつも」は人によって意味が違う

「いつも忙しそうですね」「いつもこんな感じなんですか」といった聞き方は、相手を困らせているわけではありません。問題は、同じ言葉を使っているのに、頭に思い浮かべている内容が、聞き手と話し手で違ってしまうことにあります。

たとえば、「いつも忙しい」という言葉ひとつ取っても、聞く側は「ここ最近の印象」を指しているつもりかもしれません。一方で、聞かれた側は「一年を通しての状態」や「繁忙期だけ」を思い浮かべていることがあります。どちらも間違ってはいませんが、基準が違っています。

このズレに気づかないまま会話が進むと、認識の食い違いが生まれます。聞いた側は「やはり慢性的に忙しい人だ」と理解し、聞かれた側は「たまたま最近が忙しいだけなのに」と感じる。こうして、同じ会話をしているはずなのに、頭の中では別の結論にたどり着いてしまいます。

一般化された質問が厄介なのは、解釈のズレが表に出にくい点です。表面上は会話が成立しているため、違和感だけが残ります。そしてその違和感は、「話が噛み合わない人」「話しても手応えがない人」という評価に変わっていきます。

事実質問で会話をずらさない

賢い人は、このズレを最初から作りません。そのために使うのが、事実質問です。事実質問とは、解釈が入り込む余地を減らし、同じ場面を共有できる質問です。

たとえば、「いつも忙しそうですね」と聞く代わりに、

「今週で一番帰りが遅かったのは何曜日ですか」

と聞きます。

「いつもこうなんですか」ではなく、「昨日は何時ごろまで仕事していましたか」と聞きます。こうした聞き方であれば、聞き手と話し手の頭の中に、同じ事実が立ち上がります。

事実を起点にすれば、会話の前提が揃います。その結果、理解の精度が上がり、やり取りも噛み合います。反対に、一般化された質問を続ける人は、自分では気づかないまま、解釈のズレを積み重ねていきます。

「いつも」という言葉は便利ですが、曖昧です。便利さの裏側で、会話の前提を静かに壊していきます。だからこそ、抽象から入るのではなく、事実から聞く。そうした姿勢が、賢さとして伝わっていきます。

（本記事は『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です）