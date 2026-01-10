おやつを貰えなかった猫→次の瞬間、飼い主さんの物に…『まさかの行動』に爆笑する人が続出「悪そうな顔ｗｗ」「もうボロボロｗ」と３万いいね
猫にとっておやつも楽しみの一つ。しかし、ある理由でおやつが食べられなかった猫が八つ当たりをしたのだとか！明らかな抗議の様子が大きな反響を呼んでいます。
話題となっている投稿は記事執筆時点で3.8万いいねを突破し、「ワルですね！」「倍返しだ～」といったコメントが寄せられることとなりました。
【写真：おやつを貰えなかった猫→次の瞬間、飼い主さんの物に…『まさかの行動』に爆笑】
おやつをもらえなかった腹いせに...
Xアカウント「つくね」に投稿されたのは、猫の『つくね』ちゃん。この日、おやつがもらえなくて落ち込んだ様子だったといいます。
すると、つくねちゃんは驚きの仕返しをしてきたのだとか！
なんと飼い主さんの靴紐を引きちぎりそうな勢いで噛んでいたのだとか。鋭い目つきでじろりと睨みつけ、まるで靴紐を見せつけているかのような表情だったそう。あまりにも露骨な腹いせに飼い主さんは困ったとのこと。それでもつくねちゃんの精一杯の抗議が可愛くて笑ってしまったといいます。
そうは言ったものの、実はつくねちゃんが病院の健康診断で過去最高の体重を記録してしまったのだとか。そのため、少しダイエットとしておやつをあげる頻度を減らしているそう。いつまでも元気でいてほしいという飼い主さんの愛情ゆえの行動でしたが、残念ながらつくねちゃんは知る由もありません。
そうして靴紐の面白さに味を占めたつくねちゃん。なんとご機嫌な時も靴紐をかじってしまうのだとか。おやつだけではなく、靴紐で遊ぶこともつくねちゃんにとっては楽しみの一つなのでした。
仕返しがやめられない
つくねちゃんが靴紐に腹いせをしている姿を見た方たちから「おやつがもらえなかった怒りだ」「腹いせが可愛過ぎる」などの声が寄せられていました。
必死の抗議もいつの間にか楽しみに変わってしまったつくねちゃん。一生懸命に遊んだらおやつも美味しいですし、ダイエットも成功して一石二鳥ですね。
Xアカウント「つくね」では、つくねちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。つくねちゃんのダイエットが成功しても靴紐遊びは続いていくかもしれませんね。
写真・動画提供：Xアカウント「つくね」さま
執筆：さおり
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。