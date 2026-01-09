ミュージシャンのＧＡＣＫＴが９日、Ｘを更新。「ファンクラブ運営会社の委託先元役員が、事件を起こし逮捕されたことを報道で知った」とし、「プロジェクトのトップに立つ立場としてこの事実を重い現実として受けとめている」とつづった。

ＧＡＣＫＴは、女子中学生とのわいせつ行為を撮影し、無断でネットで販売したとして芸能関連会社社長が逮捕された記事を添付。この逮捕された人物が「ファンクラブ運営会社の委託先元役員」だったといい「プロジェクトのトップに立つ立場としてこの事実を重い現実として受けとめている」とつづった。

そして「業務の下請けに関わっていた人物とはいえ、少しでもボクに関わっていた人間が、裏でこのような行為をしていたと思うと、正直、ヘドが出る」「大人として、人として、あり得ない行為だ」と断じた。

「怒りよりも先に湧いてきたのは、深い失望と嫌悪感、そして言葉にできない虚しさ」だといい「人として越えてはならない一線を踏み越えた、恥ずべき行為の何ものでもない」と激怒した。

「同じ現場に関わっていた人間の中に、人として決定的に壊れている存在がいたという事実そのものが、ただただ不快で許しがたい」とつづり「事件と起こした当人に対して、司法による厳正な裁きを強く求めたい」と訴えていた。