トランプ大統領がアメリカを国際機関から脱退させると表明しましたが、どういった背景があるのでしょうか。NNNワシントン・山崎大輔支局長の解説です。

■国際協調に背を向けるアメリカの姿勢浮き彫りに

ベネズエラへの攻撃やグリーンランドの領有への意欲。そして、今回の国際機関からの脱退。共通するのは「アメリカ第一主義」のもと、アメリカの利益を最優先に追求する姿勢です。

アメリカは多くの国際機関で最大の資金拠出国であることから、トランプ大統領は「アメリカの負担が重すぎる」「他の国は、ただのりだ」など不満をもっていました。

そのため、トランプ大統領は去年1月の就任直後から、WHO（＝世界保健機関）やユネスコからの脱退などを相次いで決定しました。

そして今回、アメリカの国益に反するとみなす66の国際機関から一斉に離脱を表明しました。ルビオ国務長官は、「外国の利益のために数十億ドルの税金をつぎ込む時代は終わった」と強調しています。

まさに、戦後の国際秩序を支えてきたアメリカが国際協調に背を向ける姿勢が浮き彫りになりました。

■考えられる影響は？

――アメリカが国際機関から脱退することで、どういった影響がありそうですか？

国際社会で存在感を高めている、中国の影響力が増すことへの懸念の声が出ています。

バイデン前政権で気候変動問題担当を務めたケリー氏は「中国への贈り物だ」などと非難しました。一方で、アメリカメディアは「国際海事機関や国際労働機関など、中国と競合する機関に資金を集中させたい」とするトランプ政権関係者の話も伝えています。

また、アメリカが脱退した国際機関は資金不足に陥る可能性が高く、プロジェクトの停止や職員の人員削減などの影響も出てくるとみられます。特に、国連気候変動枠組み条約から脱退するなど、地球温暖化対策への影響が懸念されています。

専門家からは、アメリカの協力なしに温暖化対策で有意義な進展は難しいとの指摘が出ています。

今後、様々な影響が予想される中、日本を含め各国が国際秩序の維持に向けどのような対応をとるのかが問われています。