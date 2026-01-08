【デジタル限定写真集「透明なファム・ファタル」】 1月13日 発売予定 価格：2,200円

矢野ななかさんデジタル限定写真集「透明なファム・ファタル」表紙

ワニブックスは、女優の矢野ななかさんのデジタル限定写真集「透明なファム・ファタル」を1月13日にリリースする。価格は2,200円。

本作は、ドラマ「その着せ替え人形は恋をする」などに出演する女優の矢野ななかさんの写真集。19歳の際に撮影されたもので、撮影は西條彰仁氏が担当している。

本写真集では、大学のサークル合宿をテーマに初々しいユニフォーム姿から、しっとりとした大人の表情を見せる水着シーンまでを掲載。青春のきらめきと少し背伸びした大人っぽさを凝縮した一冊となっている。

【矢野ななか（やの・ななか）さん プロフィール】

2005年10月14日生まれ。神奈川県出身。身長155cm。2023年よりグラビア活動開始。1st写真集「ケレン」が2025年発売。これまでの出演作品として、2024年のドラマ「素晴らしき哉、先生！」、ドラマ「タカラのびいどろ」、ドラマ「その着せ替え人形は恋をする」などがある。2025年のドラマ「グラぱらっ！」、「伏龍の王と心貧しき狐たち」、ショートドラマアプリ BUMP「イケないマネジメント術 童貞スタッフの風俗日記」にはヒロイン役で出演。他にもYouTube「佐久間宣行のNOBROCK TV」など多数出演し、女優・グラビアの両面で注目を浴びる。

