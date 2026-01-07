NVIDIA¤¬¡ÖDLSS 4.5¡×¤òÈ¯É½¡¢¥²¡¼¥à¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¡¼¥È¤òÂçÉý¸þ¾å¤µ¤»¤ë6ÇÜ¥Õ¥ì¡¼¥àÀ¸À®¥â¡¼¥É¤â¿·ÅÐ¾ì
NVIDIA¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î2026Ç¯1·î5Æü¤ËCES 2026¤Î´ðÄ´¹Ö±é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AI¤òÍÑ¤¤¤¿¥²¡¼¥à¹â²è¼Á²½µ¡Ç½¡ÖDLSS¡×¤ÎºÇ¿·ÈÇ¤È¤Ê¤ë¡ÖDLSS 4.5¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£DLSS 4.5¤Ï²èÁüÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤ä¥Õ¥ì¡¼¥àÀ¸À®ÀÇ½¤Î¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ³Æþ¡¢ºÇÂç6ÇÜ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥àÀ¸À®¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥â¡¼¥É¤ÎÄÉ²Ã¤Ê¤É¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÉÁ²èÂÎ¸³¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/dlss-4-5-dynamic-multi-frame-gen-6x-2nd-gen-transformer-super-res/
CES 2025¤ÇGeForce RTX 50¥·¥ê¡¼¥º¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿DLSS 4¤Ï¡¢Transformer¥Ù¡¼¥¹¤ÎÄ¶²òÁü¤È4ÇÜ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥ì¡¼¥àÀ¸À®¤Ë¤è¤êAI¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤ÎÉ¸½à¤ò³ÎÎ©¤·¡¢NVIDIA¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤âµÞÂ®¤ËºÎÍÑ¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£CES 2026¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿DLSS 4.5¤Ç¤Ï¤½¤Î¿å½à¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢400¤òÄ¶¤¨¤ë¥²¡¼¥à¤È¥¢¥×¥ê¤ËºÇÀèÃ¼¤Î²è¼Á¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òNVIDIA¤ÏÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DLSS 4.5¤ÏDLSS 4¤òÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ûÂ¸¤ÎDLSS 4µ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢Ä¶²òÁü¤ª¤è¤Ó¥Õ¥ì¡¼¥àÀ¸À®¤ÎÉÊ¼Á¤È°ÂÄêÀ¤òÂçÉý¤Ë¶¯²½¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£DLSS 4.5¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê2¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¡¢1¤Ä¤Ï8Ç¯´Ö¤Î¸¦µæ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Transformer¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Î½é¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£Âè2À¤ÂåTransformer¥â¥Ç¥ë¤Ï½¾Íè¤Î5ÇÜ¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°Ç½ÎÏ¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢¥²¡¼¥à¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥Ô¥¯¥»¥ë¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤È¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥¿¤ò¤è¤ê¹âÅÙ¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÍ¥¤ì¤¿¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¤è¤êÁ¡ºÙ¤Ê¥¨¥Ã¥¸¡¢¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ê¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢AI¤Ç¹â²òÁüÅÙ¤Ë¸«¤»¤ë¡ÖÄ¶²òÁü¡×¤ËÈ¼¤¦¤Á¤é¤Ä¤¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÂÐ¿ô¶õ´Ö¤Ç½èÍý¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¹â¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¾ÈÌÀ¤¬¤Ü¤ä¤±¤¿¤ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬·ç¤±¤¿¤ê±Æ¤¬¤Ä¤Ö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·DLSS 4.5¤ÎÄ¶²òÁü¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¿·¤·¤¤AI¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ê¥Ç¡¼¥¿¤ò°µ½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÉÔ°ÂÄêÀ¤ò´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥²¡¼¥à¥¨¥ó¥¸¥óËÜÍè¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¥È¥¥¥ë¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ëÀþ·Á¶õ´Ö¤ÇÄ¾ÀÜ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¿äÏÀ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÊªÍýÅª¤ËÀµ¤·¤¤¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¿§ºÌ¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°Ê²¼¤Ï¡¢¡Ö¹õ¿ÀÏÃ:¸ç¶õ¡×¤Ë¤ª¤±¤ëDLSS 4¤ÈDLSS 4.5¤ÎÄ¶²òÁü¤òÈæ³Ó¤·¤¿¥à¡¼¥Ó¡¼¡£
DLSS 4.5 vs DLSS 4 Image Quality Comparison | Black Myth: Wukong - YouTube
¤Þ¤¿°Ê²¼¤Ï¡¢¹âÂ®°ÜÆ°¤¹¤ë¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òDLSS 4¤ÈDLSS 4.5¤ÇÈæ³Ó¤·¤¿¤â¤Î¡£½¾Íè¤Ï¹âÂ®¤ÇÆ°¤¯¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÎØ³Ô¤ä²áµî¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î¾ðÊó¤¬»ÄÁü¤Î¤è¤¦¤Ë»Ä¤ë¡Ö¥´¡¼¥¹¥È¡×¤¬ÉÑÈË¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢DLSS 4.5¤ÎÄ¶²òÁü¤Ç¤Ï¹âÂ®°ÜÆ°¤¹¤ë¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¤è¤êÁ¯ÌÀ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢¥´¡¼¥¹¥È¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DLSS 4.5 Super Resolution Delivers Clearer Gameplay | Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - YouTube
2¤ÄÌÜ¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢ºÇÂç6ÇÜ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥àÀ¸À®¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡Ö6X Dynamic Multi Frame Generation¡×¥â¡¼¥É¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿ÅÀ¡£Âè2À¤ÂåTransformer¤ÎÍ¥¤ì¤¿²èÁü°ÂÄêÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¥Ú¡¼¥·¥ó¥°¤È²è¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤ê¡¢DLSS 4.5¤Ï¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤¿1¥Õ¥ì¡¼¥à¤´¤È¤Ë5¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÄÉ²ÃÀ¸À®¤·¤ÆºÇÂç6ÇÜ¤Î¹âÂ®²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Ï¡¢DLSS 4¤Î4ÇÜ¥Õ¥ì¡¼¥àÀ¸À®¤È¡¢DLSS 4.5¤Î6ÇÜ¥Õ¥ì¡¼¥àÀ¸À®¤òÈæ³Ó¤·¤¿¥à¡¼¥Ó¡¼¡£DLSS 4.5¤Ç¤ÏÌó245FPS¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢4K¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¡¼¥È¤¬ºÇÂç35¡ó¸þ¾å¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
DLSS 4.5 vs DLSS 4 Performance Comparison | Black Myth: Wukong - YouTube
DLSS 4.5¤ÎÄ¶²òÁüµ¡Ç½¤ÏÁ´¤Æ¤ÎGeForce RTX GPU¤ÇNVIDIA¥¢¥×¥ê¤Î¥Ù¡¼¥¿ÈÇ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¹¤°¤ËÂÎ¸³²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Àµ¼°¤Ê¥¢¥×¥ê¡¦¥É¥é¥¤¥ÐÈÇ¤Ï2026Ç¯1·î13Æü°Ê¹ß¤ËÇÛ¿®Í½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢6X Dynamic Multi Frame Generationµ¡Ç½¤ÏGeForce RTX 50¥·¥ê¡¼¥º¸þ¤±¤Ë2026Ç¯½Õ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£DLSS¤ÎÀßÄêÊýË¡¤Ï°Ê²¼¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ç¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NVIDIA App Update Adds DLSS 4.5 Super Resolution & New GeForce Game Ready Driver | GeForce News | NVIDIA
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/dlss-4-5-geforce-game-ready-driver/