「3か月家賃を滞納して連絡がとれない」女性と子ども2人が死亡 無理心中の疑いも視野 福岡
福岡市のマンションの一室で、成人女性1人と子ども2人が死亡しているのが見つかりました。この部屋には親子3人が住んでいるという情報があり、警察は無理心中の疑いも視野に調べています。
警察に通報があったのは、6日午後1時半ごろです。
『住人が3か月、家賃を滞納している。連絡がとれません』
通報したのは、福岡市城南区梅林のマンションを訪れた家賃保証会社の男性でした。
通報を受けた警察官がマンションの一室に入ると、30代くらいの成人女性1人と未就学児から小学校低学年くらいの男の子と女の子が死亡しているのが見つかったということです。
子ども2人はパジャマ姿、女性も部屋着のような服装で、いずれも着衣の乱れはありませんでした。
■山木康聖記者
「部屋の前には警察官の姿があります。発見時、ドアや窓の鍵はかかっていたということです。」
警察によりますと、この部屋には親子3人が住んでいるという情報があるということです。
警察は死亡した3人の身元の確認を進めるとともに、現場の状況などから無理心中の疑いも視野に死因などを調べています。