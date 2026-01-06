俳優・東出昌大（３７）が近影を見せた。

４日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に出演。８日から始まる舞台「サド侯爵夫人」で共演する俳優・成宮寛貴と登場すると、ＭＣの沢村一樹、水野美紀、「みちょぱ」こと池田美優らは「すごいね〜」「まさかの」「今日これ、占い大丈夫なの？」と驚いた。

占い師の大串ノリコ氏から「元々はインドアで陰キャ」と指摘された東出。手相の結婚線が下降していることから結婚トラブルの相があると言われ、「恋愛をしちゃうと理性がきかなくなっちゃうから、恋におぼれないようにしてください」とアドバイスされると、「はい、御意！」と笑顔。スタジオのみちょぱは「真面目に言ってんだよ！」とツッコんだ。さらに大串氏から「東出さんはドＳ」と指摘され、「マジそう」と認めていた。

２０２１年から山で暮らし始め、現在は山で猟師としても活動しながら自給自足に近い生活を送る東出。一時は髪やヒゲを長く伸ばしていたが、この日はオールバックの短髪で雰囲気をガラリ。黒のシックなファッションを着こなし、ネットも「東出かっこいいな〜」「ビックリです」「お二人とも再始動なんですね」「俳優業再開か」「変わらない」「色んな意味で、えー」と驚きが止まらなかった。

私生活では２０１５年に女優の杏と結婚し、双子を含む３児をもうけるも、２０年８月に離婚を発表。２４年８月に年下の元女優・花林さんとの再婚と妊娠を報告。２５年２月に花林さんの出産を発表した。俳優としては２３年の主演映画「Ｗｉｎｎｙ」（松本優作監督）を撮影した際、体重を１８キロ増量するなど徹底した役づくりが話題になった。