再び急激に円高が進みました。円相場は31日午後6時ごろ、1ドル＝160円台から158円台まで短時間で2円ほど円高が進みました。政府・日銀が連日円買い介入に動いた可能性があります。一方、30日夜、5円程度円高が進んだ値動きについては、政府・日銀が7兆円規模の介入を行った可能性があることが日銀の統計などから明らかになりました。