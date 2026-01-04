帰省時の手土産にしたい「和歌山県のお土産」ランキング！ 2位「てまりみかん」を抑えた1位は？【2025年調査】
カレンダーも最後の1枚となり、本格的な帰省ラッシュや新幹線の混雑がニュースで取り上げられる季節がやってきました。道中の楽しみや新年のあいさつに欠かせない、地元で愛され続ける名選をまとめました。
All About ニュース編集部では、2025年12月10日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「帰省時の手土産にしたいお土産」に関するアンケートを実施しました。その中から、帰省時の手土産にしたい「和歌山県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「和歌山のみかんを手軽に楽しめる可愛いサイズが特徴です！」（20代男性／福井県）、「小ぶりで食べやすく、みかんの甘みが濃く手土産に向く」（30代女性／秋田県）、「小さくて食べやすく、冷やしておけば家族も好きなタイミングで食べられる点が便利だから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
※原料不足により、2025年度の「てまりみかん」の販売は見合わせ
回答者からは「バームクーヘンはなんだかんだみんな喜んでくれそうだから」（30代女性／千葉県）、「日持ちのするバウムクーヘンに和歌山らしいみかんの風味が加わっているから」（40代男性／神奈川県）、「和歌山に行ってきたことが一目でわかるから」（20代女性／千葉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
