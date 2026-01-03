Minimalアフタヌーンティーvol.9で味わう、苺×チョコ尽くしの華やかな冬限定メニュー

世界10%以下といわれる希少なファインカカオを丁寧に仕立てる「Minimal」が、バレンタイン&ホワイトデーを彩る季節限定アフタヌーンティー「Minimal チョコレートアフタヌーンティー vol.9」を発表。2026年1月10日～3月31日の期間、Minimal The Specialty 麻布台ヒルズにて提供されます。苺スイーツや8層チョコレートオペラ、チョコレートを使ったセイボリーまで揃う、専門店ならではの贅沢なひとときを楽しめます。予約は12月1日より受付開始予定です♪

季節限定の豪華チョコレートスイーツ

今回の「Minimal チョコレートアフタヌーンティー vol.9」では、3段構成のティースタンドとスペシャルデザートが登場。

まず目を引くのは、ガーナ産カカオ豆を使ったビターとホワイトの2種のチョコレートで仕立てた、8層の特製オペラ。

コーヒーや苺、チョコレートアイス、アーモンドアイスを合わせた華やかな一皿で、層ごとに広がる風味の変化を心ゆくまで楽しめます。

さらに、Minimalで人気のシングルオリジンチョコレートを含む「5種のチョコレート/カカオ食べ比べ」もラインアップ。

産地ごとに異なる果実味やナッツ感など、カカオそのものの個性を味わえるのは専門店ならでは。スイーツに使用されているチョコレートとの比較も楽しめます。

ティースタンド1段目には、キャラメリゼしたりんごとチョコレート・アーモンドクリームが香ばしいタルトタタン、「いちご家めい」から取り寄せた希少な苺“女峰”のジャムを添えた生ガトーショコラ、冬が旬の国産レモンを使った3層のレモンヴェリーヌが勢ぞろい。

素材の魅力とチョコレートの風味が優しく寄り添う一皿ばかりです。

2段目には、苺とブロンドチョコレートのフィナンシェ、カカオニブミルクアイスに苺ソースをかけた爽やかなデザート、そして個性が際立つボンボンショコラ2種をラインアップ。

産地違いのカカオの味わいがくっきりと感じられ、食べ比べも楽しい構成です。

チョコ×旬素材×名店のセイボリーも充実

3段目には、チョコレートの奥深い香りを楽しめるセイボリーが並びます。カカオパルプのフルーティな甘酸っぱさが心地よいピクルスは、爽やかな口直しにぴったり。

さらに、人気店「CRAZY PIZZA」とコラボした「チョコレートとウンドゥイヤのピザ」が登場。

辛味サラミやトマトソースの旨み、ハーブ香る「SAVORY」チョコレートが絶妙に溶け合い、甘み×塩味×スパイシーの立体的な味わいを生み出します。

また、「CHEESE STAND」の熟成リコッタチーズを使った苺とカカオニブのサラダも提供。

フレッシュな苺とマダガスカル産カカオニブの果実味が良く合い、リコッタのまろやかな塩気が全体をまとめます。

スイーツとともに楽しめるバランスのよいセイボリー構成で、満足感あふれるアフタヌーンティーとなっています。

Minimalで冬のチョコ時間を満喫して♡

希少なファインカカオを使い、素材の魅力を丁寧に引き出すMinimalならではの魅力が詰まった「Minimal チョコレートアフタヌーンティー vol.9」。

苺スイーツから8層のチョコレートオペラ、名店とのコラボピザまで揃う贅沢な内容で、バレンタイン&ホワイトデーにぴったりです。

提供は2026年1月10日～3月31日まで。予約開始は12月1日から予定のため、気になる方はぜひ早めのチェックを♡ 冬だけの特別なチョコレート体験を楽しんでみてはいかがでしょうか。