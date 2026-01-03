この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「#旅ラン　長崎県平戸市を、最初は歩いていたんだけど、そのうち走り出して。２０２５年１２月１３日出走。」と題した動画を公開しました。長崎県平戸市を訪れた茂木氏が、体のコンディションを考慮しながら旅先でのランニングを楽しむ様子を紹介しています。

動画の冒頭で茂木氏は、斜面で滑って背中というか肋骨を痛めてしまったため、今回は本格的なランニングを控えていると明かしました。そのため、最初は「旅ウォーク」と称して、平戸の街並みや田園風景をゆっくりと散策します。道中では、川に集まる水鳥の群れや、広がる田んぼの美しい景色に足を止め、旅先ならではの風景を楽しみました。

散策を続けるうちに、茂木氏は途中からランニングアプリを起動。「リハビリランニング」として、軽快に走り始めます。ランニングシューズではないため、本格的な走りではないとしながらも、田んぼの中の道を進むうちに旅ランの気分が高まっていく様子が収められています。美しい夕暮れの景色を前に「生きてるっていいね」と語る場面も見られました。

体調が万全でない中でも、その時の自分に合ったペースで旅を楽しむ茂木氏の姿は、旅先での過ごし方のヒントになりそうです。動画の最後には、世界文化遺産もある平戸の魅力についても触れており、旅の計画を立てる際の参考になるでしょう。

YouTubeの動画内容

00:00

背中を痛め大事をとって旅ウォーク
02:38

リハビリランニングを開始
04:01

美しい里山の風景と心境
05:45

日没の平戸にて
06:19

旅の締めくくり

関連記事

茂木健一郎の「旅ラン」セブ島編、強風とスコールの中を走る

茂木健一郎の「旅ラン」セブ島編、強風とスコールの中を走る

 脳科学者・茂木健一郎氏が分析する紅白aespa騒動と、私たちがこれから向かう道。

脳科学者・茂木健一郎氏が分析する紅白aespa騒動と、私たちがこれから向かう道。

 茂木健一郎「自分の行きたいクラスターはどこか、解像度の高い地図を持て」“態度の違い”の重要性を説く

茂木健一郎「自分の行きたいクラスターはどこか、解像度の高い地図を持て」“態度の違い”の重要性を説く
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

茂木健一郎の脳の教養チャンネル_icon

茂木健一郎の脳の教養チャンネル

YouTube チャンネル登録者数 10.70万人 7236 本の動画
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。
youtube.com/channel/UCIvVJaNmUFJ8MKpyBfgslCg YouTube