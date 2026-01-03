脳科学者・茂木健一郎が巡る長崎県平戸市。美しい里山風景の中を気ままに旅ラン
脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「#旅ラン 長崎県平戸市を、最初は歩いていたんだけど、そのうち走り出して。２０２５年１２月１３日出走。」と題した動画を公開しました。長崎県平戸市を訪れた茂木氏が、体のコンディションを考慮しながら旅先でのランニングを楽しむ様子を紹介しています。
動画の冒頭で茂木氏は、斜面で滑って背中というか肋骨を痛めてしまったため、今回は本格的なランニングを控えていると明かしました。そのため、最初は「旅ウォーク」と称して、平戸の街並みや田園風景をゆっくりと散策します。道中では、川に集まる水鳥の群れや、広がる田んぼの美しい景色に足を止め、旅先ならではの風景を楽しみました。
散策を続けるうちに、茂木氏は途中からランニングアプリを起動。「リハビリランニング」として、軽快に走り始めます。ランニングシューズではないため、本格的な走りではないとしながらも、田んぼの中の道を進むうちに旅ランの気分が高まっていく様子が収められています。美しい夕暮れの景色を前に「生きてるっていいね」と語る場面も見られました。
体調が万全でない中でも、その時の自分に合ったペースで旅を楽しむ茂木氏の姿は、旅先での過ごし方のヒントになりそうです。動画の最後には、世界文化遺産もある平戸の魅力についても触れており、旅の計画を立てる際の参考になるでしょう。
