伝統の継承と創造。どんな世界でも常に求められる命題である。医学の世界も同様だ。2000年の歴史を持つ東洋医学の知見に、最新の情報に基づきアレンジを加えた「新・東洋医学」。人生100年時代にこそ役立つ年代別健康術を、東洋医学のエキスパートが解説。【木村容子/東京女子医科大学附属東洋医学研究所教授】

＊＊＊

いまの時代を象徴する“新しい言葉”のひとつに「人生100年時代」が挙げられると思います。

しかし、実はこれ、とても“古い言葉”でもあるのです。なぜなら、「人生100年」は2000年も前から想定されていたからです。つまり、遥か昔から前提にされていた「100年生きる力」を、現代を生きる私たちは医療技術の進歩によって改めて実感しているに過ぎないとも考えられるのです。ですから、いまこそ、私が専門とする東洋医学の知恵が、健康長寿に大いに役立つ時代だと言えるでしょう。

木村容子氏

〈東京女子医科大学附属東洋医学研究所教授の木村容子氏は、国家公務員時代に英国オックスフォード大学大学院に留学し、東洋医学の治療を体験。その後、退職して医学部に学士入学した、西洋で東洋医学に出会った医師である。

同研究所で、20年超にわたって年間約6000人の患者の診察を続けてきた東洋医学のエキスパートである木村医師が、2000年の歴史に現代性を取り込んでアップデートした“新・東洋医学”を解説する。〉

東洋医学の神髄が描かれている「あしたのジョー」

東洋医学の神髄を知るには、昭和の名作漫画「あしたのジョー」が参考になります。

宿敵であるホセ・メンドーサとの死闘に敗れ、「真っ白な灰」となった矢吹丈。あまりにも有名なラストシーンですが、今回注目してほしいのは丈ではなくメンドーサのほうです。

辛くも試合には判定勝ちしたメンドーサ。しかし、何度打たれても立ち向かってくる丈の不屈の闘志に恐れ戦（おのの）き、試合の最中から明らかにやつれた様子が浮かぶ。そして激闘後、黒かったメンドーサの髪は一気に白へと変貌……。このメンドーサの「変化」に、東洋医学の考え方が見事に表れているのです。

東洋医学には「自然」を「大宇宙」、「身体」を「小宇宙」と捉え、小宇宙は大宇宙によって支配されているため、自然に抵抗しようとせず順応していく必要があるという思想があります。その上で、人体の健康にとっては「五臓」のバランスを保ち、さらに「気（き・エネルギー）・血（けつ・血液）・水（すい・リンパ液などの血液以外の体液）」を隈なく身体に巡らせることが重要であると考えます。

老いと五臓

五臓とは、「肝」「心」「脾」「肺」「腎」を指し、これは身体と心を含めた概念であるため、西洋医学で言う臓器とは必ずしも一致しません。例えば「肝」は自律神経のコントロール、怒りの感情の働きに関わり、「腎」は生殖・老化、驚きや恐怖の感情の働きを司る、といった具合です。

さて、メンドーサの話です。彼は狂気さえ漂わせる丈の拳の脅威に恐懼（きょうく）し、怯え、そして疲弊していった。まさに「腎」がダメージを受け、黒髪から白髪への「老化という変化」を瞬時にして強いられてしまったのです。

なお、その他の五臓について簡単に説明しておくと、「心」は心臓や循環器系機能や喜びの感情、「脾」は胃腸などの消化器系機能や思慮、「肺」は呼吸機能や皮膚の保全、憂えや悲しみの感情、これらをそれぞれ司ります。

名作漫画を例にとって「老いと五臓」にまつわるエピソードを紹介しましたが、冒頭で触れたように、五臓の働きに基づいた「人生100年モデル」は、中国最古の医書とされる「黄帝内経（こうていだいけい）」にすでに示されています。

老化の過程を2000年前に見抜いていた東洋医学

具体的には、女性は7の倍数、男性は8の倍数の年齢で心身の変化が生じ、女性は28歳、男性は32歳で身体と性機能のピークを迎え、以降は徐々に衰えていく。そして、性ホルモンの影響が少なくなり、性差がなくなっていくそれぞれの世代での衰え、老化のポイントが次のように解説されています。

・50歳 肝気が衰え始め、胆汁が減少し、目が霞み出す。筋肉が衰える。

・60歳 心気が衰弱を始め、憂えや悲しみが増し、怠惰になって横になることを好む傾向が増す。血液循環が悪くなる。

・70歳 脾気が虚弱になり、皮膚がカサカサになっていく。消化機能が衰える。

・80歳 肺気が衰え、言葉を言い間違える。呼吸機能が衰える。

・90歳 腎気、血気が枯れ、腎臓機能が低下する。下半身の力が衰える。

・100歳 五臓の気が全て失せ、亡くなる。

どうですか？ 2000年前に、見事に中高年の心身の衰えを指摘していると思われるのではないでしょうか。とりわけ70、80、90歳のそれぞれ最後の一文を見ていただくと、現代を生きる高齢者の健康上の大きな課題である「フレイル（加齢に伴う健康と要介護の間の虚弱状態）」にピタリと当てはまることが分かります。

いまになって、西洋医学の病理学などから科学的に裏付けられている人間の老化の過程を、東洋医学はしっかりと見抜いていたわけです。人生100年時代のいまこそ、その知見を活かすべきである所以（ゆえん）です。

「本来100歳まで生きられる」

ちなみに、東洋医学と西洋医学は対立するものではありません。

例えば、著書『LIFE SPAN（ライフスパン） 老いなき世界』が話題となった、ハーバード大学医学大学院の教授であるデビッド・A・シンクレア氏は、老化とは病気の一種であり、治療可能であるという概念を提唱して注目を集めました。この考えは、手術のような「科学的な治療」を前提としていない東洋医学とは一見、矛盾しているように感じるかもしれません。

しかしシンクレア氏は、“まずは”生活習慣を変えることによって長寿遺伝子を働かせ、元気でいられる期間を延ばすことが可能であると説き、“その先に”科学的な技術の進歩による「老化治療＝若返り」もあり得ると指摘しています。

一方、東洋医学も、「人間の身体は本来100歳まで生きられるポテンシャルを持っている。上手に心身をメンテナンスし、そのポテンシャルを全（まっと）うしましょう」という考え方です。決してシンクレア氏の概念と相反するものではないと私は考えます。

では、100歳まで生きられるポテンシャルを大事にし、枯渇させないようにするにはどうすべきか。東洋医学では変化を自然のものとして捉えます。つまり、歳を重ねれば心身が衰えていくのは当たり前のことであると受け入れることが重要になります。

ポジティブ・エイジング

私たちの持つ生命力をひとつのボールに喩（たと）えてみます。そのエネルギーボールの大きさ自体は、加齢とともに否応なく縮小していきます。「アンチ・エイジング」という言葉からは、ややもすると縮小そのものを食い止めようというニュアンスが漂ってきますが、東洋医学ではそうは考えません。

ボールが小さくなるのは当然。大事なのは、そのボールの中のバランスを保つことであり、それが保たれていれば、ボールは小さくなっても年齢相応の健康を維持できるというのが東洋医学の健康観なのです。要は、「ボールの縮小」（老化）を所与のものとして受け入れ、それに囚（とら）われず、その「縮小のスピード」をできるだけなだらかにしようという発想です。この東洋医学的な老化観を、私は現代風に「ポジティブ・エイジング」と呼んでいます。

そのポジティブ・エイジングに欠かせない東洋医学の大切な概念が心身一如（しんしんいちにょ）であり、中庸です。五臓の説明のところで申し上げたように、身体と心は連関していますので、そのバランスを保ち、また、あらゆることでやり過ぎたり、我慢し過ぎたりしない中庸がポイントになってきます。

各世代で何をするべき？

これを踏まえた上で、東洋医学の観点から、各世代における健康術を紹介したいと思います。

肝気、すなわち自律神経が衰え始める50代は、副交感神経（自律神経のブレーキの役割）を優位にし、リラックスする時間を持つことが重要です。しかし、「リラックスする＝力を抜く」のは、力を入れることよりも実は難しいもの。

そこで、自律神経のスイッチをオフ（副交感神経優位）にするために、まずは敢えてスイッチをオン（交感神経優位）にしてみる。息を吐こうとしても、吸ってからでないと無理なのと同じ理屈です。例えば生活習慣のひとつに、しっかりと「予定を組む」ことを取り入れる。つまり、きちんと仕事をしたり、出掛けたりという用事をこなす（スイッチをオンにする）ことで、オフへの切り替えをスムーズにするのです。

心気が虚弱状態になる60代は、うつや不眠に陥りやすい。そこで日常生活で「笑い」を意識し、心気の衰えをケアします。また、心気を補うには苦味を持った食材が有効なので、山菜、ゴーヤ、モロヘイヤ、クワイなどを摂取するとよいでしょう。

脾気が衰え出す70代は、消化機能の低下に対応すべく、特に食が細くなったり、胃もたれを感じたりしている人は、胃腸に負担を掛け、脾を低下させる食材である「ああ夏か」の摂取を避けるよう心掛けてください。具体的には「脂っこいもの（あ）」「甘いもの（あ）」「生もの（な）」「冷たいもの（つ）」「辛いもの（か）」です。

肺気が衰弱する80代は、風邪をひきやすくなり、肺炎にもなりやすいので、免疫力を高めることが大事です。そのためには、とにかく身体を冷やさないようにする。「着る温活」としては、重ね着をして特に三首（首、手首、足首）を温める。「食べる温活」としては、ネギや生姜といった身体を温める食材を積極的に摂る。味噌汁にネギやすり下ろした生姜を入れたり、ジンジャーティーなどもお勧めです。

攻守合わせたケア

腎気が衰えていく90代は、下半身の力の低下を補うために、まずは無駄に気を発散し過ぎないよう規則正しい生活を心掛けてください。これは従来の東洋医学の考えに基づいた「守りのケア」ですが、そこに現代的視点を取り入れた「攻めのケア」としてスクワットなどの筋トレも推奨しています。もちろん、無理のない範囲でということが大前提ですが、現代医学によって筋肉は何歳からでも鍛えられることが明らかになっています。この知見を取り入れた“新・東洋医学”として、「攻守合わせたケア」が大切です。

従来の考え方をアップデートする意味で、「必ずしも三食にこだわる必要はない」ということも、私は中高年の患者さんにお伝えしています。規則正しい生活には、きっちりと三食を摂ることが欠かせないように思えますが、コロナ禍を経て、リモートワークなどが増え身体活動量が減ったり、あるいは消化機能が衰えたりしているのに、無理やり三食摂ることは逆に身体に負担を掛けてしまうからです。

なお、生活スタイルに関して言うと、これからの季節は「夏よりも早く寝て、遅く起きる」で構いません。東洋医学では、「春は生じ、夏は長じ、秋は収し、冬は蔵する」という四季の概念があり、養生はこの変化に適応することが重要になります。冬は気を蔵する「蔵気」の季節であるため、睡眠時間を長めに取り「気」を貯めるようにしましょう。この道理に反すると腎気を損傷して、春の生気に適応できなくなります。気温や日照時間（大宇宙）に身体（小宇宙）を合わせるのは自然な生活スタイルなので、1時間程度であれば「早寝、遅起き」でも気にする必要はありません。とにかく眠気に抗（あらが）わないことが重要であり、短めの昼寝も有効活用してみてください。

疲れているなら、夜の入浴は「割愛」

また、「夜には必ず入浴」という“常識”も、その人の状態によっては固執する必要がないと考えます。日中忙しくてクタクタになり、それでも頑張って帰宅後にお風呂に入る。これは、特に体力がない女性などにとってはストレスとなり、心身“不”一如の引き金になりかねません。身体が頑強な人ほど無理を重ねて早く亡くなり、逆に弱い人のほうが適当に“抜く”ことが上手で、「気」を無駄遣いせずに長生きするというのはよくある話です。疲れているのなら、夜の入浴は“割愛”して、早く床に就き「気」を貯めることを優先してみてください。大切なのは、それぞれの年齢、体力に合わせた心身一如です。

健康マニアの人に限って、サプリメントや運動など、何でも「プラス」しようとして頑張り過ぎてしまう傾向がありますが、時には「マイナス」「引き算」の考え方も取り入れる。休息、休養は「サボり」などではなく、「積極的なメンテナンス」なのです。防災と同じで、身体に災いが起きる前に休み、健康と病の間の「未病」の段階で回復に努める――。2000年の歴史と現代の知恵を合わせた「新・東洋医学」を、ぜひ人生100年時代の健康長寿の一助にしていただければと思います。

木村容子（きむらようこ）

東京女子医科大学附属東洋医学研究所教授。医学博士。日本内科学会認定内科医、日本東洋医学会認定漢方専門医・指導医。英国オックスフォード大学大学院留学後、東海大学医学部に学士入学。2002年から東京女子医科大学附属東洋医学研究所に勤務。『60代70代80代をうまく老いる健康養生法 東洋医学2000年のすごい知恵』等、多数の著書がある。

