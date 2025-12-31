£Î£È£Ë½Ð¤ÆÂç¾æÉ×¡©£÷¡Ö¸Â³¦¹¶¤á¤Æ¤ë¡×¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î¹ÈÇò¤ËÁûÁ³¡Ö¥Ü¥¹´¶ºÇ¹â¡×¡Ö¹øÈ´¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×°áÁõ¤ÏÆÈÆÃ¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬É÷
¡¡¡ÖÂè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê£³£±Æü¡¢£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¹¶¤á¹¶¤á°áÁõ¤È²á·ã±é½Ð¤ÇÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡µ³ÇÏÀï¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÃËÀ¤ËÃ´¤¬¤ì¤ÆÅÐ¾ì¡£ÃËÀ¤Ë»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¡¢²£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Þ¤Þ²Î¤¦ÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡££±¤ÄÁ°¤Î½ÐÈÖ¤À¤Ã¤¿£È£Á£Î£Á¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¥¨¥â¤¤±é½Ð¤â¡£
¡¡È©¿§¤ÇÏª½Ð¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬É÷¤Î°áÁõ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢£Ø¤Ç¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢£È£Á£Î£Á¤Î¥Ü¥¹´¶ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡Á¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ÎÃË¿ÀÍÁ¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¹¤´¤¤¤Ê¤ªÃã¤Î´Ö¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¹øÈ´¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö¥ì¥Ç¥£¥¬¥¬¤ß¤¿¤¤¤À¡£¡×¡Ö°áÁõ£Î£È£Ë¤Î¸Â³¦¹¶¤á¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¥É¡¼¥¸¥ã¥¥ã¥Ã¥È¤ä¥ß¡¼¥¬¥ó¡¦¥¸¡¼¡¦¥¹¥¿¥ê¥ª¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ç£Î£È£Ë¤ÇÊüÁ÷¤·¤ÆÂç¾æÉ×¤«¡©¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö£Î£È£Ë½Ð¤ÆÂç¾æÉ×¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£