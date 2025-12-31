¡ÖÆ°Êª¤Ë¤¿¤Ù¤é¤ì¤¿¤«¤â¡×ÎÓÆ»¤ÇÆâÂ¢°ìÉô¤Ê¤¤ÃËÀ°äÂÎ¡ÄÅÐ»³Ãæ¤ÎÃËÀ¤¬ÄÌÊó¡¡Æü¸¶¾áÆýÆ¶¤«¤é¤µ¤é¤Ë¿ôkm±ü¡¡Åìµþ¡¦±üÂ¿ËàÄ®
Åìµþ¡¦±üÂ¿ËàÄ®¤ÎÎÓÆ»¤Ç¡¢ÆâÂ¡¤Î°ìÉô¤¬¤Ê¤¤ÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°Êª¤Ë½±¤ï¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
30Æü¸á¸å2»þÁ°¡¢±üÂ¿ËàÄ®Æü¸¶¤Î¾®ÀîÃ«ÎÓÆ»ÉÕ¶á¤ÇÅÐ»³Ãæ¤ÎÃËÀ¤«¤é¡ÖÆâÂ¡¤¬¤Ê¤¤ÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¤¢¤ë¡£Æ°Êª¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°äÂÎ¤ÏÊ¢Éô¤Ê¤É¤¬Â»½ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ°Êª¤Ë½±¤ï¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤¬Ê¬¤«¤ë½ê»ýÉÊ¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¶¦¤Ë»àË´¤·¤¿·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¸½¾ì¤ÏÆü¸¶¾áÆýÆ¶¤«¤é¤µ¤é¤Ë¿ô¥¥í±ü¤ËÆþ¤Ã¤¿ÎÓÆ»¤Ç¤¹¡£