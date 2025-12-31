¹ÈÇò¤ÇÆÍÁ³¤Î¡ÈÂ´¶ÈÀë¸À¡É¢ªËÌÅç»°Ïº¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¡Ö¿å¤òº¹¤·¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¤â¡ÄÂçÅçÍ¥»Ò¡ÊÅö»þ25ºÐ¡Ë¤¬AKBÂ´¶È¤ò·è¤á¤¿¡ÈËÜÅö¤Î·Ð°Þ¡É
¡¡NHK¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¡¢AKB48¤¬2019Ç¯°ÊÍè6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£½é½Ð¾ì¤Ï2007Ç¯¡¢2013Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ç¤Ï½Ö´ÖºÇ¹â»ëÄ°Î¨48.5¡ó¤òµÏ¿¤¹¤ë¡È¤¢¤ë»ö·ï¡É¤¬µ¯¤¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î2²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÅö»þ²¼Ãå»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡¡AKB48¤Ï¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿2009Ç¯¤òÅ¾µ¡¤È¤·¤Æ¡Ö¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£Íâ2010Ç¯¤ÎÂè2²ó¤ÎÁªÈ´ÁíÁªµó¤Ç¤Ï¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¤¬3Ëü1448É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡ÈÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Á°ÅÄÆØ»Ò¡Ê3Ëü851É¼¡Ë¤ÈÌó600É¼¤Î¶Ïº¹¤Ê¤¬¤é1°Ì¤È¤Ê¤ë¡£
2012Ç¯¡¢Âè4²óÁªÈ´ÁíÁªµó¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÅçÍ¥»Ò¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¡¡ÂçÅç¤Ï7ºÐ¤«¤é»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢À®Ä¹¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤»Å»ö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¹â¹»2Ç¯¤Î¤È¤¤Ë¤Ï°úÂà¤·¤Æ¼Ò²ñÊ¡»ã·Ï¤Î³Ø¹»¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ØÁ°¤Î»öÌ³½ê¤Î¿Í¤Î´«¤á¤Ç¡¢2006Ç¯¡¢AKB¤Î2´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¹ç³Ê¤¹¤ë¡£
ÂçÅçÍ¥»Ò¤Î·ã¤·¤¤Æ®Áè¿´¡ÖÀï¾ì¤Ç¤¹¤Í¡¢Àï¾ì¡×
¡¡AKB48·à¾ì¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÁ°ÅÄÆØ»Ò¤é1´üÀ¸¤Ë²Ã¤¨¡¢·à¾ìÆâ¤Î¥«¥Õ¥§Å¹°÷¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡Ê¡Ö1.5´üÀ¸¡×¤È¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Á¡¼¥àA¡×¤¬¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂçÅç¤é2´üÀ¸¤Ï1¥õ·î¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò·Ð¤Æ¡Ö¥Á¡¼¥àK¡×¤È¤·¤Æ¸ø±é¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Íâ2007Ç¯¤Ë¤Ï3´üÀ¸¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Á¡¼¥àB¡×¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¡¢3¥Á¡¼¥àÂÎÀ©¤¬³ÎÎ©¤¹¤ë¡£¥Á¡¼¥àK¤Ï¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ò½Å»ë¤·¡¢ÂçÅç¤ä½©¸µºÍ²Ã(¤µ¤ä¤«)¤éÉé¤±¤º·ù¤¤¤Ç¾ðÇ®¤¢¤Õ¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤âÂÎ°é²ñ·Ï¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é»ÒÌò¤È¤·¤Æ¶¥Áè¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢ÂçÅç¤ÎÆ®Áè¿´¤ÏAKB¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹²áÇ®¤·¤¿¡£Â´¶È¸å¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎAKB48¤È¤Ï¡©¡¡¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤â¡ÔÀï¾ì¤Ç¤¹¤Í¡¢Àï¾ì¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ÏAKB48¤Ë¤¤¤ë´Ö¡¢¾ï¤Ë²¿¤«¤ÈÃ¯¤«¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿´¶¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡Õ¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤À¡ÊÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò´ë²è¡¦ÊÔ½¸¡ØÎÞ¤Ï¶çÆÉÅÀ¡¡ÉáÄÌ¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¡AKB48¸ø¼°10Ç¯»Ë¡ÙÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä½ÐÈÇ¼Ò¡¢2016Ç¯¡Ë¡£
Á°ÅÄÆØ»Ò¤È¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸
¡¡Åö½é¤Ï¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤ËÂÐ¹³°Õ¼±¤òÊú¤¡¢ÁªÈ´ÁíÁªµó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÁ°ÅÄÆØ»Ò¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2009Ç¯¤ÏÂçÅç¤Ï2°Ì¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢1°Ì¤ÎÁ°ÅÄ¤Ë1000É¼°Ê¾å¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£Â³¤¯2010Ç¯¤âÅêÉ¼¤ÎÅÓÃæ·Ð²á¤Ç¤ÏÁ°ÅÄ¤¬Í¥°Ì¤Ç¡¢ÂçÅç¼«¿È¡¢º£²ó¤â¼«Ê¬¤Ï2°Ì¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ô°ì°Ì¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ï·àÅª¤¹¤®¤Æ¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡Õ¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ê¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù2011Ç¯4·î21Æü¹æ¡Ë¡£ÁíÁªµó¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤ÎÇ¯8·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤ÏÂçÅç¤¬½é¤á¤Æ¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁªÈ´ÁíÁªµó¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¿ä¤¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½ç°Ì¤ò¾å¤²¤è¤¦¤È¡¢ÅêÉ¼·ô¤Î¤Ä¤¤¤¿CD¤òÂçÎÌ¤ËÇã¤¤¹þ¤à¤Ê¤É¤·¤¿¤¿¤á¡¢À¤´Ö¤Ç¤ÏÈãÈ½¤â¾å¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ç¯¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¥é¥¤¥È¤Ê¥Õ¥¡¥óÁØ¤ò¤â´¬¤¹þ¤ó¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÄêÃå¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ËÁ°ÅÄ¤ÈÂçÅç¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¤À¤í¤¦¡£
ÁíÀª130Ì¾¤Ç¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø
¡¡2010Ç¯10·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBeginner¡×¤Ï¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÃ£À®¤·¡¢¤â¤Ï¤ä¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç³¢Æü¤Î¹ÈÇò¤Ç¤Ï¡Ö¹ÈÇò2010¡¡AKB48¿À¶ÊSP¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖBeginner¡×¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤È¥·¥å¥·¥å¡×¤ò¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë·ë½¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¤ÎSKE48¡¢¤³¤ÎÇ¯·ëÀ®¤µ¤ì¤¿Âçºå¤ÎNMB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â´Þ¤áÁíÀª130Ì¾¤Ë¤ª¤è¤ó¤À¡£
¡¡AKB¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î½ÐÈÖ°Ê³°¤Ë¤â¡¢Âç¸æ½ê²Î¼ê¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤ä´ë²è¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¤¿¤á²¿ÅÙ¤È¤Ê¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢4»þ´Ö¤ÎÊüÁ÷Ãæ¤Û¤Ü½Ð¤º¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£²áÌ©¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¤¿¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤Ï²áÏ«¤Î¤¿¤áÅÝ¤ì¤Æµß¸î¼¼¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤â½Ð¤ë¤Û¤É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½Ð¾ì4²óÌÜ¤È¤Ê¤ë2011Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ç¤Ï¡¢3·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈïºÒ¼Ô¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ½Ð¾ì²Î¼ê¤¿¤Á¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡AKB48¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¿ÌºÒÈ¯À¸¤Î2Æü¸å¤Ë¡Ö¡ØÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢µÁ±ç¶â¤ÎÊç½¸¤ä¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢5·î¤«¤é¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬Äê´üÅª¤ËÈïºÒÃÏ¤òË¬¤Í¤Æ»Ù±ç³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯¤Î¹ÈÇò¤Ç¤â¡¢AKB¤Ï¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡×¤È¡ÖEveryday¡¢¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¡×¤È¤È¤â¤ËÉü¶½»Ù±ç¥½¥ó¥°¡ÖÉ÷¤Ï¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤òÈäÏª¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦ÆüËÜ¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦¿ÍÊ¸»ú¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï210Ì¾¤ËÃ£¤·¡¢ºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
Á°ÅÄÆØ»Ò¤ÎÂ´¶È¤ò·Ð¤Æ¡Ä
¡¡Íâ2012Ç¯¤ÏAKB¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¶èÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ë1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£3·î¤Ë¤ÏÁ°ÅÄÆØ»Ò¤¬Â´¶È¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£6·î¤ÎÁªÈ´ÁíÁªµó¤ÏÁ°ÅÄÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î³«É¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÂçÅçÍ¥»Ò¤¬Á°Ç¯¤ÏÁ°ÅÄ¤Ë¾ù¤Ã¤¿1°Ì¤Ë2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÊÖ¤êºé¤¯¡£
¡¡AKB¤Ï·ëÀ®»þ¤«¤éÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ÎÍâÆü¤Ë¤ÏÉáÃÊ¤É¤ª¤êAKB48·à¾ì¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤³¤ÎÇ¯8·î¤Ë¤Ä¤¤¤Ë¼Â¸½¤·¡¢3Æü´Ö¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤¨¤ë¤È¡¢Íâ27Æü¤Ë¤ÏÁ°ÅÄ¤ÎÂ´¶È¸ø±é¤¬·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤ÎÂ´¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î¹ÈÇò¤Î±éÌÜ¤Ï¡ÖAKB48 ¹ÈÇò2012 SP¡ÁÂè2¾Ï¡Á¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¡¢ÁªÈ´ÁíÁªµó¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÅç¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¶Ê¡Ö¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤Î¤Û¤«¡ÖUZA¡×¡Ö¿¿²Æ¤ÎSounds good!¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£½ÐÈÖ¤â½é¤á¤ÆÈÖÁÈ¸åÈ¾¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡£
½÷À¥°¥ë¡¼¥×¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥É¥ëÀï¹ñ»þÂå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë
¡¡AKB¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎÄºÅÀ¤ò¤¤ï¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢2010Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î48¥°¥ë¡¼¥×°Ê³°¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀª¤¤¤âÁý¤·¡¢½÷À¥°¥ë¡¼¥×¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥É¥ëÀï¹ñ»þÂå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾õ¶·¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯¤Î¹ÈÇò¤Ç¤â¤½¤ì¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¡¢»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¤ÎSKE¤È¤È¤â¤Ë¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤¬½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡AKB¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿ÍâÇ¯¡¢2013Ç¯¤Ë¤Ï²ÏÀ¾ÃÒÈþ¡¢¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¢ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢½©¸µºÍ²Ã¤È½é´ü¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ´¶È¤¬¤¢¤¤¤Ä¤°¡£¤³¤Î¤¦¤ÁÈÄÌî¤Ï2·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²èÃæ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¼ÄÅÄ¤Ï6·î¤ÎÁªÈ´ÁíÁªµó¤Î³«É¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç5°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
»Ø¸¶è½Çµ¤¬ÂçÅçÍ¥»Ò¤òÍÞ¤¨¤Æ1°Ì¤Ë
¡¡¤³¤ÎÇ¯¤ÎÁªÈ´ÁíÁªµó¤Ç¤Ï¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¤ËÂÐ¤·¡¢Á°Ç¯¤ËAKB48¤«¤éÊ¡²¬¤ÎHKT48¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¸åÇÚ¤Î»Ø¸¶è½Çµ¤È¤ÎÁè¤¤¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£·ë²Ì¤Ï»Ø¸¶¤¬15ËüÉ¼Ä¶¤¨¤Ç½é¤á¤Æ1°Ì¤È¤Ê¤ë¡£2°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÂçÅç¤Ï¡ÖÎÞ¤Î°ì¤Ä¤â½Ð¤Ê¤¤¤³¤Î´¶³Ð¡¢¤ªÊ¢¤òÊú¤¨¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÁíÁªµó¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×¤È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¡¢¸åÇÚ¤Î·òÆ®¤ò¾Î¤¨¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î»Ø¸¶¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤Ï¿¶ÉÕ¤È¤È¤â¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢AKB¤Î¿·¤¿¤ÊÂåÉ½¶Ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡»Ø¸¶¤ò¤Ï¤¸¤á¸ÄÀÅª¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂæÆ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤¬³èµ¤¤Å¤¯¤Ê¤«¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î¹ÈÇò¤Ç¤Ï¡¢Á°Ç¯¤ËÂ³¤¯SKE¤Ë²Ã¤¨¡¢NMB¤¬½é½Ð¾ì¤ò·è¤á¤ë¡£48¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÀªÎÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Ê¤¬¤é¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯°ìÊý¡¢ÂçÅç¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏÁ°Ç¯¤ÎÁ°ÅÄ¤ÎÂ´¶È°ÊÍè¡¢¼«¿È¤ÎÂ´¶È¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¹ÈÇò¤ÇÆÍÁ³¤ÎÂ´¶ÈÈ¯É½¤È¤¤¤¦¡È»ö·ï¡É
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÇ¯Âç³¢Æü¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¢¤Î¡È»ö·ï¡É¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£AKB¤¬1¶ÊÌÜ¤Î¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤ò½ª¤¨¡¢¼¡¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤ï¤º¤«¤Ê»þ´Ö¤Ë¡¢ÂçÅç¤¬ÆÍÁ³¡¢Â´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤À¡£½Ö´Ö»ëÄ°Î¨¤âÈ¯É½»þ¤Î46.1¡ó¤«¤é¡¢¤½¤ÎÏÃÂê¤¬SNS¤ò¶î¤±½ä¤ë¤¦¤Á¡¢¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î²Î¾§Ä¾¸å¤Ë¤Ï48.5¡ó¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÇ¯¡¢±é²Î³¦¤ÎÂç¸æ½ê¡¦ËÌÅç»°Ïº¤¬50²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤òµ¡¤Ë¹ÈÇò¤«¤éÂ´¶È¤¹¤ë¤È»öÁ°¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤«¤é½Ð¾ì²Î¼êÁ´°÷¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òµî¤ëËÌÅç¤ò¸«Á÷¤í¤¦¤È¤¤¤¦¥à¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ë¿å¤òº¹¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÅç¤ÎÆÍÁ³¤ÎÂ´¶ÈÀë¸À¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤âÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤Ë¤â¹ÈÇò¤ÇÈ¯É½¤¹¤ëÁê±þ¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Íâ2014Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡ÔºòÇ¯¡Î°úÍÑ¼ÔÃí¡§2013Ç¯¡Ï¤Î½©¡¢»ä¤«¤é½©¸µ¡ÎÆ±¡§¹¯¡Ï¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡¢¤È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÂ´¶ÈÀë¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤È¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Ë¤·¤«¸«ÆÏ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£º£¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡ØAERA¡Ù2014Ç¯4·î7Æü¹æ¡Ë¡£
¡¡ËÌÅç¤¬¹ÈÇò¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï12·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£ÂçÅç¤Î·èÃÇ¤¬¸Ç¤Þ¤ê¡¢½©¸µ¹¯¤ËÅÁ¤¨¤¿¤Î¤¬½©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤âÂ´¶È¤Ï´ûÄêÏ©Àþ¤È¤·¤Æ¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¹Ô¤¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È²ñ¾ì¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤Ê¤ÉÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÌÅç¤¬È¯É½¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢Èà½÷¤¬¹ÈÇò¤Ç¤ÎÂ´¶ÈÈ¯É½¤ò¤È¤ê¤ä¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö»ä¤¬¤¤¤ë¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢ÀÊ¤¬¶õ¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¤¸¤Ä¤ÏÈ¯É½¤Î¾¯¤·Á°¡¢ÂçÅç¤Ï½©¸µ¤È¹Ô¤Ã¤¿ÂÐÃÌ¡Ê¡ØAERA¡Ù2014Ç¯1·î13Æü¹æ¤Ë·ÇºÜ¡Ë¤Ç¡¢¡ÔÍ¥»Ò¤âÂ´¶È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡Õ¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤¢¤Ã¤µ¤êÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç½©¸µ¤«¤é¤µ¤é¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂ´¶È¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤È¿Ö¤«¤ì¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»þµ¡¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¡Ô¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ì°Ê¾å¡¢¤³¤³¤Ç¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤¬¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¡£¤½¤ì¤È¡¢»ä¤¬¤¤¤ë¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀÊ¤¬¶õ¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡Õ¡Ó
¡¡¸å¼Ô¤Ï¡¢Àè¤ËÂ´¶È¤·¤¿Á°ÅÄÆØ»Ò¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤À¤Ã¤¿¡£Á°ÅÄ¤¬¡Ö¸åÇÚ¤Î¤¿¤á¤ËÆ»¤òºî¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÂ´¶È¤·¤¿¤È¤¡¢ÂçÅç¤Ï¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¤È¤·¤Æ¡ÔÁ°ÅÄÆØ»Ò¤È¤¤¤¦ºÂÀÊ¤ò¾ù¤é¤ì¤ÆÃ¯¤«¤¬Æþ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ã¥¤¤¼è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Õ¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢Á°ÅÄ¤Î¸À¤¦¤È¤ª¤êÀèÇÚ¤È¤·¤ÆÀÊ¤ò¾ù¤ë¤Ù¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ç¡Ô»ä¤¬¡Ö¸åÇÚ¤Î¤¿¤á¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤ÏÃ±¤ËÍ¥¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢»ä¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¢¶õ¤¤¤¿¡ª¡×¤Ã¤ÆÃ¥¤¤¹ç¤¤¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Õ¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÂçÅç¤é¤·¤¤¡£
½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤Ë
¡¡ÂÐÃÌ¤Ç¤Ï¤Þ¤¿¡¢¡Ô¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢AKB¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢½÷Í¥¶È¤À¤±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯Çº¤ß¤Þ¤¹¡Õ¤È¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡ÊÁ°·Ç¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈà½÷¤Ï¹Í¤¨¤¿Ëö¡¢¡Ô¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¤¤í¤ó¤Ê´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¸«¤»¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¼Çµï¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦»þ¤Ë¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤òºï¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÂ´¶ÈÈ¯É½¸å¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡ØAERA¡Ù2014Ç¯4·î7Æü¹æ¡Ë¡£
¡¡ÂçÅç¤ÎÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÏÁ°Ç¯¤Î¹ÈÇò¤«¤é3¥ö·î¸å¤Î2014Ç¯3·îËö¡¢Åö»þ¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È2ÆüÌÜ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ÓÅ·¤Î¤¿¤á±ä´ü¡£Â´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï·ë¶É¡¢Åìµþ¤ÎÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÎÁªÈ´ÁíÁªµó¤Î³«É¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍâÆü¡¢6·î8Æü¤ËÆ±¤¸²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢9Æü¤Ë¤ÏAKB48·à¾ì¤Ç¤Î¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ´¶È¤¹¤ë¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿¡£¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¡Ê¶áÆ£ Àµ¹â¡Ë